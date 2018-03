Vilimsky: Massen-Import deutscher Krawall-Profis hat Polizeiführung gestern völlig überfordert!

Aber Dank an dienstversehende österreichische Beamte, die Ballgäste gegen Profi-Demonstranten zu schützen versuchten

Wien, 02-02-2013 (OTS/FPD) - "Die Strategie der Polizeiführung, wie sie angesichts der angekündigten Demonstrationen den Schutz der Gäste des ersten Wiener Akademikerballes gewährleisten wollte, ist blauäugig gewesen und deswegen auch voll in die Hose gegangen. Die heimischen Linksextremisten waren gestern offensichtlich unter dem Kommando ihrer militanten "Anarcho-Kumpanen" aus der Bundesrepublik, welche die polizeiliche Strategie in Österreich völlig ausgehebelt hätten. Besonders dramatisch ist, dass Spitzenrepräsentanten der FPÖ genau vor dieser Gefahr in persönlichen Gesprächen mit den obersten Polizeiverantwortlich mehrfach eindringlich gewarnt hätten, diese Warnungen aber lapidar in den Wind geschlagen wurden. Die tatsächlichen Fakten würden jedenfalls belegen, dass die strategische Einsatzkompetenz der Polizeiführung völlig unzureichend ist, es sei denn, man wollte politisch genau dieses Chaos-Szenario haben", so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky. *****

Die linken Krawallbrüder haben ja gestern in den sozialen Netzwerken ihren Sieg über die polizeiliche Strategie mehrfach zelebriert. Eingekesselte und verletzte Mandatare sowie ein totales Chaos und sicherheitspolitisches Tohuwabohu waren die Folge. Dabei habe die Polizeiführung noch gestern zugesagt, mit ihrer Taktik den gesicherten Zugang der Ballgäste problemlos gewährleisten sowie Übergriffe nach menschlichem Ermessen ausschließen zu können. Faktisch sei dann genau das Gegenteil der Fall gewesen, was eine sicherheitspolitische Bankrotterklärung bedeute. Ich gehe in diesem Zusammenhang davon aus, dass sich nicht wenige rote und grüne und vielleicht auch schwarze Politiker ins Fäustchen gelacht haben.

In der FPÖ sei man mehr als verärgert, was diesen Polizeieinsatz anbelange. Abgesehen von den Anzeigen, welche die zu Schaden gekommene Gäste individuell einbringen, werden wir auch eine rechtliche Prüfung in Richtung Amtshaftung vornehmen sowie eine energische Debatte darüber politisch abhalten. Dies beginne, so Vilimsky bei der Innenministerin, welche offenbar zu wenig Willen in sich gehabt habe, eine Veranstaltung, bei der eine Vielzahl von freiheitlichen Mandataren anwesend gewesen sei, entsprechend zu schützen, gehe dann über die Generaldirektion für öffentliche Sicherheit, in der man die gestrigen Demonstrationen von ihrer Gefährlichkeit völlig falsch eingeschätzt habe, bis hin in das Wiener Polizeipräsidium, welche es an gebotener Entscheidungsstärke und Durchschlagskraft offenbar völlig fehle. Dies stelle ein Dreieck der Inkompetenz dar, so Vilimsky, der Konsequenzen aus diesem Totalversagen einmahnte.

Die FPÖ sage aber jenen Beamten des Sicherheitsapparates, welche gestern auf der Straße ihren Dienst versehen haben und den linken Mob in den Schranken zu halten versuchten, ihren ausdrücklichen Dank. Aber es sei auch - einmal mehr - in aller Deutlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass Gewalt ausschließlich von Links ausgehe und jeglicher Polizeieinsatz völlig überflüssig gewesen wäre, wenn nicht heimische und deutsche Anarchisten, Linkssozialisten und "hauptberufliche Antifaschisten" die Wiener Innenstadt gestern in Angst und Schrecken versetzt hätten. Wie mit dem Versammlungsrecht künftig umzugehen sei, müsse vor dem Hintergrund der gewaltbereiten Linken ernsthaft diskutiert werden. Jene roten und grünen österreichischen Politiker, welche gestern mit den Agitationen der radikalen Linken sympathisiert und diese sogar aufgestachelt hätten, mögen sich schämen. Aber auch darüber werde öffentlich zu diskutieren sein, kündigte Vilimsky an. (Schluss)

