Wiener Volksbefragung vom 7. bis 9. März 2013

Erstinformation für BürgerInnen unter www.wahlen.wien.at online

Wien (OTS) - Vom 7. bis 9. März 2013 findet in Wien eine Volksbefragung statt. Mit dieser Volksbefragung haben die WienerInnen die Möglichkeit, die Zukunft ihrer Stadt mitzuentscheiden. Erstinformationen für die BürgerInnen sind bereits unter www.wahlen.wien.at online abrufbar.

Stimmberechtigt sind rund 1,15 Millionen ÖsterreicherInnen, die bis zum 9. März 1997 geboren wurden und ihren Hauptwohnsitz spätestens am 28. Jänner 2013 in Wien begründet haben.

Abstimmung per Briefwahl oder in einer Annahmestelle

Alle stimmberechtigten WienerInnen erhalten rund zwei Wochen vor dem Befragungszeitraum ihre persönliche Stimmkarte und den amtlichen Stimmzettel per Post zugeschickt. Sofort nach Erhalt der persönlichen Stimmkarte und des Stimmzettels kann man bis spätestens 9. März 2013, 18 Uhr (Ende des Befragungszeitraumes) per Briefabstimmung an der Wiener Volksbefragung teilnehmen. Der ausgefüllte Stimmzettel und die unterschriebene Stimmkarte müssen dazu spätestens am 18. März 2013, 14 Uhr, per Post oder per Botin/Boten oder durch persönliche Abgabe bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen.

In Wien werden rund 50 Annahmestellen eingerichtet. Unter anderem in allen Magistratischen Bezirksämtern aber auch an Verkehrsknotenpunkten und in Einkaufszentren.

Die Annahmestellen sind im Befragungszeitraum zu folgenden Zeiten geöffnet:

- Donnerstag, 7. März 2013 von 8.00 bis 20.00 Uhr

Freitag, 8. März 2013 von 8.00 bis 18.00 Uhr

Samstag, 9. März 2013 von 8.00 bis 18.00 Uhr Bei der Abstimmung in einer Annahmestelle werden die Stimmkarte (inkl. den amtlichen Stimmzettel und das weiße Kuvert) und ein

amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Führerschein, Studierendenausweis,...) benötigt.

Weitere Informationen sind beim Wiener Stadtinformationszentrum unter der Telefonnummer 01/525 50 oder im Internet unter www.wahlen.wien.at erhältlich. (Schluss)bea

Rückfragen & Kontakt:

Büro Stadträtin Sandra Frauenberger

Mediensprecher Andreas Berger

Tel.: +43 1 4000 81295

Handy: +43 676 8118 81295

a.berger @ wien.gv.at