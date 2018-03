Moser: Unsere Florianis sind die wahren Helden des Alltags

Land NÖ unterstützt Ankauf eines Hilfeleistungsfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Pöbring mit 80.000 Euro

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Unsere freiwilligen Florianis sind die wahren Helden des Alltags. Egal ob bei Brand-, Hochwasser- oder Katastropheneinsätzen und Verkehrsunfällen, wir in Niederösterreich wissen, wenn es um den Schutz von Menschen geht, können wir uns auf unsere Florianis Tag und Nacht verlassen. Daher freut es mich besonders, dass das Land Niederösterreich die Freiwillige Feuerwehr Pöbring beim Ankauf eines Hilfeleistungsfahrzeuges mit 80.000 Euro unterstützt", erklärt der Melker VP-Landtagsabgeordnete Karl Moser.

"Mit der Förderung soll auch sichergestellt werden, dass unsere Feuerwehren in Zukunft über die modernsten Gerätschaften verfügen. Außerdem stellen sich die Mitglieder unserer Freiwilligen Feuerwehren unentgeltlich in den Dienst der Öffentlichkeit und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Gleichzeitig prägen sie aber auch in vielen Gemeinden das gesellschaftliche Leben und damit die Lebensqualität in unserem Land", betont Moser.

