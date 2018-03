Steinhauser: "Unabhängige staatliche Kommission zur Aufklärung von sexueller Gewalt in kirchlichen Einrichtungen notwendig!"

Grüne zur Entscheidung der Datenschutzkommission: "Mit freiem Auge sichtbarer Interessenskonflikt."

Wien (OTS) - "Mit der Feststellung, dass die Klassnic-Kommission einer organisatorischer Teil der Erzdiözese Wien ist, wird die Notwendigkeit einer unabhängigen Kommission zur Aufklärung von sexueller Gewalt in kirchlichen und staatlichen Einrichtungen aufgezeigt", reagierte der Grüne Justizsprecher NAbg. Albert Steinhauser auf eine diesbezügliche Entscheidung der Datenschutzkommission.

Steinhauser sieht eine extreme Schieflage bei der Aufarbeitung des Kirchenskandals: "Während die katholische Kirche von sich aus keinerlei Informationen über ihr bekannte Missbrauchsfälle aktiv aufgreift, sondern in den vatikanischen Archiven bunkert, ist sie offensichtlich Herrin über sämtlichen Daten der Opfer". Steinhauser geht davon aus, dass damit die Klassnic-Kommission einen weiteren Vertrauensverlust erfährt.

Für Steinhauser ist klar, dass an der schon öfters vorgetragen Forderung nach einer unabhängigen staatlichen Kommission unter Beteiligung der Betroffenen kein Weg vorbeiführt. "Wir haben immer davor gewarnt, dass jene Institutionen in deren Wirkungsbereich es zu sexueller Gewalt gekommen ist, gleichzeitig die alleinige Verantwortung für die Aufarbeitung tragen. Das ist ein mit freiem Auge sichtbarer Interessenkonflikt", schließt Steinhauser.

