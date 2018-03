OÖ-Landesrat Rudi Anschober: Atomstrom wird immer unwirtschaftlicher

Umsetzung der neuen Sicherheitsauflagen aus den Stresstests wird AKW-Betreiber in der EU zusätzliche 25 Milliarden Euro kosten

Linz (OTS) - Oberösterreichs Umwelt-Landesrat Rudi Anschober sieht seine neue Strategie, im Kampf gegen die Atomenergie zunehmend auf die wirtschaftliche Karte zu setzen, als immer erfolgversprechender.

Zunächst ist es gelungen, durch den in vielen Regionen der EU durchgesetzten Ausbauboom an Ökostrom die Preise an den internationalen Strombörsen zu senken. Gleichzeitig steigen die Kosten für Neubauten von Atomreaktoren durch wachsende Sicherheitsauflagen immer mehr an. Durch diese Doppelmühle wird Atomstrom immer unwirtschaftlicher. Dies beweist etwa das Projekt des Temelín-Ausbaus: Durch gigantische Errichtungskosten von 12 Milliarden Euro oder sogar deutlich mehr, werden die Produktionskosten für Atomstrom aus Temelín 3 und 4 auf weit über 60 Euro je MWh geschätzt, der Erlös an den Strombörsen liegt hingegen im Augenblick bei 42 Euro.

Die Strategie könnte jedoch nicht nur neue Atomkraftwerke verhindern, sondern auch bestehende zunehmend unwirtschaftlich machen und damit einen schrittweisen europaweiten Atomausstieg nicht nur zu einem Muss aus Sicherheitsgründen, sondern auch zur wirtschaftlichen Notwendigkeit machen.

Nach der Fukushima-Katastrophe wurden die Kernkraftwerke in Europa sogenannten Stresstests unterzogen, um das Gefahrenpotenzial zu erkennen. Geprüft wurde unter anderem, ob die Anlagen einer Naturkatastrophe standhalten könnten. Untersucht wurden 145 Reaktoren in 15 EU-Staaten. Bei aller Kritik an den Details der Stresstests zeigten sie doch auf, dass fast alle Atomkraftwerke nachgerüstet werden müssen. Die Kosten dafür werden laut Industrieausschuss des Europaparlaments auf 25 Milliarden Euro geschätzt. Die Kosten dürfen auf gar keinen Fall auf die Steuerzahler/innen abgewälzt werden, sondern müssen von den AKW-Betreibern mitgetragen werden.

Nächster Schritt in der Strategie ist es, die aktuelle indirekte Subvention der Atomenergie durch viel zu geringe Haftungssummen zu beenden. Die Versicherungssummen von Kernkraftwerken und ihren Risiken müssen endlich auf eine reale Höhe gebracht werden, um die laufende Wettbewerbsverzerrung ohne Milliardensubventionen durch Unterversicherung zu beenden.

Umwelt-Landesrat Rudi Anschober: "Muss die Atomlobby ihre eigenen Kosten bezahlen, dann ist der Betrieb von Atomkraftwerken völlig unwirtschaftlich. Ein sofortiger Einstieg in den Atomausstieg ist daher auch ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft."

Rückfragen & Kontakt:

Presse Die Grünen OÖ

Mag. Hadmar Hölzl

Tel.: 0676 898 400 530

hadmar.hoelzl @ gruene.at

ooe.gruene.at



Landgutstraße 17

4040 Linz