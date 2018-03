Berlakovich appeliert an WintersportlerInnen: Im Zweifelsfall markierte Pisten nicht verlasse

Lebensministerium investiert jährlich 17 Millionen Euro in Lawinen-Schutzbauten

Wien (OTS) - Viele Österreicherinnen und Österreicher werden die bevorstehenden Semesterferien für einen Skiurlaub nutzen. Je nach regionaler und lokaler Wettersituation herrscht in großen Teilen der Alpen besonders in Gebieten über der Waldgrenze erhebliche Lawinengefahr.

"Variantenfahren und Tourengehen abseits der markierten Skigebiete liegen voll im Trend. Ergiebige Schneefälle und starker Wind können jedoch schnell dafür sorgen, dass das Freeriden zum lebensgefährlichen Risiko wird. Beim Verlassen der gesicherten Abfahrten bringt jeder Wintersportler und jede Wintersportlerin sich selbst und darüber hinaus viele andere Menschen in große Gefahr", warnt Bundesminister Niki Berlakovich Alpinsportbegeisterte vor unüberlegten Handlungen.

"Das Lebensministerium investiert 2013 über 160 Millionen Euro in den Schutz der Menschen vor Naturgefahren in Siedlungsgebieten -alleine 17 Millionen davon werden für Lawinen-Schutzbauten aufgewendet. Im freien Gelände jedoch muss jeder für sich selbst Verantwortung übernehmen. Der Abgang einer Lawine kann nicht sicher vorhergesagt werden. Daher sollte neben vielen Verhaltensregeln immer die Hauptregel eingehalten werden: eine unsichere Strecke im Zweifelsfall nicht begehen oder befahren", so Berlakovich weiter. Eine Tour sollte daher immer intensiv vorbereitet werden: Bei der Planung der Tour ohne FührerIn sollte jede Sportlerin und jeder Sportler vorher das Gelände studieren, die Lawinenlageberichte und die Gefahrenhinweise verfolgen und die geplante Tour mit einheimischen Schi- und BergführerInnen besprechen. Darüber hinaus ist es wichtig, entsprechende Erste-Hilfe-Maßnahmen und Verhaltensregeln für den Ernstfall mit KollegInnen festzulegen sowie die Sicherheitsausrüstung und Lawinenverschüttetensuchgeräte auf ihre Funktion zu überprüfen und den Umgang zu üben.

Generell verboten ist das Abfahren mit Skiern im Wald, da es enorme wirtschaftliche und ökologische Schäden verursachen kann. Nach dem österreichischen Forstgesetz sind Abfahrten im Wald daher nur im Bereich von Aufstiegshilfen auf markierten Pisten oder Skirouten gestattet. Wer gegen diese Regelungen verstößt, kann mit einer Verwaltungsstrafe bis zu 730 Euro belegt werden.

Um die Bewusstseinsbildung zu stärken und die Bevölkerung über Naturgefahren bestmöglich zu informieren, hat das Lebensministerium mit Jahresbeginn die Plattform www.naturgefahren.at eingerichtet.

