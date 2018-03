"profil": NÖ-Wohnbaugelder: 120 Millionen Schaden in Irland

Ermittlungen gegen KPMG

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, ermittelt die Justiz im Zusammenhang mit Spekulationen des Landes Niederösterreich nun auch gegen den Wirtschaftsprüfer KPMG. Die landeseigene niederösterreichische Finanzierungs- und Beteiligungs GmbH (Fibeg) hatte 2007 bei der Spekulation mit Wohnbaugeldern Buchwertverluste erlitten. Um diese zu verschleiern wurde unter anderem eine irische Offshore-Gesellschaft namens Augustus gegründet, in welche die faulen Wertpapiere übertragen wurden. Statt den tatsächlichen Marktwert zu bilanzieren, beließ die zuständige Fondsgesellschaft DWS Austria (eine mittlerweile liquidierte Tochter der Deutschen Bank) die Papiere zum - längst nicht mehr gültigen - Anschaffungspreis in den Büchern. Dabei gab DWS Austria im Rechenschaftsbericht an, bei der Bewertung der Papiere würde "auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen". Und erhielt für diese - falsche - Behauptung eine Bestätigung der Wirtschaftsprüfungskanzlei KPMG. "Im gegenständlichen Fall bestätigte der Bankprüfer ausdrücklich die angebliche Bewertung der Wertpapiere auf Basis von Modellen", heißt es in Ermittlungsunterlagen der Finanzmarktaufsicht. Gegen die KPMG wird nun wegen des Verdachtes auf Bilanzfälschung ermittelt, wie eine Unternehmenssprecherin auf "profil"-Anfrage bestätigt.

Als das Vehikel Augustus im Jahr 2011 liquidiert wurde, stieg die Fibeg mit Verlusten in der Höhe von rund 60 Millionen Euro aus. Die Hypo Niederösterreich - ursprünglich mit 800 Millionen Euro in Augustus investiert - musste laut FMA-Bescheid wegen Verletzung der Großveranlagungsgrenze 57 Millionen Euro an Strafzahlungen leisten.

