"profil": Brenner segnete Risikostrategie ab

Finanzbeirat annullierte 2008 Richtlinie zur Risikoreduktion mit Zustimmung des Finanzlandesrats

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, befürwortete Salzburgs Ex-Finanzlandesrat David Brenner entgegen seinen Darstellungen im Jahr 2008 explizit eine Hochrisikostrategie bei den Veranlagungsgeschäften des Landes. Wie aus einem "profil" vorliegenden Aktenvermerk hervorgeht, annullierte der sogenannte Finanzbeirat - bestehend aus Abteilungsleiter Eduard Paulus, Referatsleiterin Monika Rathgeber und externen Experten - in einer Sitzung am 28. Oktober 2008 mit Brenners Zustimmung eine bereits schlagend gewordene Richtlinie zur Risikoreduktion. Gemäß der Richtlinie sind sämtliche Positionen zu schließen gewesen, sobald die Bewertung des Portfolios 125 Millionen Euro unterschreitet. Brenner verteidigt gegenüber "profil" die Maßnahme: "Alle Geschäfte zu schließen hätte bedeutet, einen massiven Schaden zu realisieren."

Wie "profil" weiter berichtet, bezweifeln Rechtsexperten generell die Zulässigkeit der vom Land Salzburg geschlossenen Geschäfte. René Laurer, Universitätsprofessor für Öffentliches Recht und Autor des Standardkommentars zum Bankwesengesetz: "Das Land Salzburg hat im Sinne des Bankwesengesetzes gewerblich Bankgeschäfte betrieben. Dazu hätte es eine Konzession benötigt." Laut Gesetzeslage ist zwar die Bundesfinanzierungsagentur im Rahmen des Schuldenmanagements für die Republik zu Bankgeschäften ohne Konzession berechtigt, dies gilt jedoch nicht für Länder und Gemeinden.

