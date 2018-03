FP-Jenewein/Vilimsky: Polizeispitze für Sicherheitschaos verantwortlich

Besucher des Akademikerballs als schutzloses Freiwild für linke Chaoten

Wien (OTS/fpd) - Tränengas-Attacken und Wurfgeschosse auf Ballbesucher und Polizisten - die Linke zeigt heute wieder ihre besonders hässliche Fratze. "Die Szenen, die sich im Umkreis der Hofburg abspielen, sind eine Schande für einen Rechtsstaat", erklärt Wiens Landesparteisekretär BR Hans-Jörg Jenewein, "die Linke bläst wieder einmal zur Menschenjagd - und die zuständigen Politiker lassen sie wohlwollend gewähren." Die behauptete durchgehende Zufahrtmöglichkeit zur Hofburg war keinesfalls gegeben.

Dass Linksextremisten von der Straße und aus dem ORF die Attacken auf den EU-Abgeordneten Andreas Mölzer als Erfolg feiern und sich darüber lustig machen, empfindet Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky als eine Geschmacklosigkeit ersten Ranges: "Ich kann - Gott sei Dank -das im Internet mit Schadenfreude verbreitete Gerücht über das Ableben von Andreas Mölzer dementieren. Er wurde von Wurfgeschoßen getroffen, ist aber hart im Nehmen und durchaus in der Lage, diesen eleganten Ball noch hinreichend zu genießen."

Jenewein ist bestürzt darüber, dass nicht nur Chaoten mit Tränengas, Steinen, Flaschen und Farbbeuteln auf den Straßen Wiens für Terror sorgen, sondern auch Chaoten im Innenministerium und in der Wiener Polizeiführung als Schreibtischtäter: "Wir warten natürlich erst einmal die offizielle Zahl der Opfer ab, die diese Herrschaften auf dem Gewissen haben. Es kann aber nicht angehen, dass Polizeichefs die Täter ungeniert decken." Er erinnert in diesem Zusammenhang an den verhinderten Bombenattentäter aus dem Vorjahr, der nicht einmal einvernommen wurde. Jenewein: "Dass Politiker Terror gegen Andersdenkende gutheißen, kennen wir eigentlich von den Grünen und der Sozialistischen Jugend, die ja regelmäßig mit Mordaufrufen, Brandanschlägen und Nazi-Schmierereien auffällt. Dass die ÖVP, oder zumindest ihre offenbar verwirrte Unsicherheitsministerin da ebenfalls mitspielt, ist mehr als enttäuschend." (Schluss)

