GRAS: Demonstrationen gegen Akademikerball Zeichen des wachsenden Widerstandes

Teilweise brutale Polizei und aggressive Ballgäste

Wien (OTS) - "Die Demonstrationen gegen den Akademikerball waren ein deutliches Zeichen des Widerstandes", kommentiert Antonia Fa, Aktivistin der Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS), die Ereignisse rund um das Vernetzungstreffen der Ewiggestrigen am 1. Februar. Sie schildert weiter: "Bis zu 5000 AntifaschistInnen waren am Freitag auf den Straßen und zeigten lautstark und friedlich ihren Unmut über diesen Ball. Die Polizei verhielt sich zu Beginn deeskalativ, wandte jedoch zu späterer Stunde an manchen Orten massive Gewalt an, um die rechten Recken in die Hofburg zu eskortieren." Vor allem bei den an die Demonstrationen anschließenden Blockaden in der Innenstadt, schritt die Polizei ohne Grund überaus brutal ein.

Die Demonstrationszüge vom Christian-Broda-Platz und von der Universität Wien verliefen durchwegs friedlich. Auch die Kundgebung am Heldenplatz konnte planmäßig stattfinden. "Dass sich friedliche DemonstrantInnen von aggressiven Ballgästen attackieren lassen mussten, kann allerdings nicht toleriert werden. Eine Ballbesucherin griff vor der Albertina zum Pfefferspray und verletzte mehrere Protestierende und Beamte der Polizei", ist Fa erbost über das Verhalten der 'ach so' friedlichen Rechten.

"Es wird auch weiter Proteste gegen die Treffen der Größen der internationalen Rechten in der Hofburg geben", kündigt Antonia Fa an:

"Bis die Hofburg-Betreibergesellschaft endlich einen Schlussstrich zieht, werden wir den Ballgästen jedes Jahr die Ballnacht erschweren"

Rückfragen & Kontakt:

Georg Kehrer

Pressesprecher

Tel.: 0688/8162497

Mail: georg.kehrer @ gras.at