Bislang nie da gewesenes kostenloses Schulungsprogramm beim World ATM Congress

Washington (ots/PRNewswire) - Der World ATM Congress bietet eine bislang bei internationalen Luftverkehrskonferenzen nie da gewesene Menge an kostenlosen Schulungsveranstaltungen. Die führenden Experten der Luftfahrtbranche äußern sich bei interaktiven Foren, bei denen Dialoge und unterschiedliche Perspektiven ausdrücklich erwünscht sind.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120717/NE40700LOGO

)

Drei Veranstaltungsorte. Drei Tage. Auf der Spotlight-Bühne finden während des gesamten Kongresses Produktpräsentationen von Branchenpartnern wie z. B. Air Traffic Optimization Services von GE Aviation, QuintiQ und C Speed statt.

Im Airbus ProSky-Theater gibt es Diskussionsrunden, an denen unter anderem Unternehmen wie die Harris Corporation, Lockheed Martin und NAV CANADA teilnehmen. Airbus ProSky organisiert eine Podiumsdiskussion mit Rick Ducharme, Marc Hamy und Greg Russell.

In der Luftfahrt-Arena werden Vorführungen und Diskussionsrunden von der Embry-Riddle Aeronautical University, Frequentis, ITT Exelis und weiteren Einrichtungen geboten. Der Dienstag beginnt mit einer Präsentation von EUROCONTROL, ICAO, der Europäischen Kommission und Sesar JU.

Kostenlose Grundlagenschulungen Eurocontrol Die Sprecher setzen sich mit der Frage auseinander, wie der bei der ICAO ANC/12 entwickelte globale Plan angepasst werden kann. Unter den Rednern sind Nancy Graham, ICAO, Bo Redeborn, Eurocontrol, Patrick Ky, SESAR JU und Maria Luz De Mateo Garcia, Aena.

European Space Expo Die European Space Expo wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um zu zeigen, wie wir den Weltraum zu unserem Vorteil nutzen können. Die Besucher können hier hautnah erleben, welche innovativen Technologien und Dienstleistungen der Weltraum zu bieten hat.

SESAR JU Sesar Joint Undertaking organisiert ein allgemeines Forum mit dem Titel "From Innovation to Solution" (Von der Innovation zur Lösung). Zusätzlich bietet Sesar Workshops zu den Themen SWIM, SES-Performance und RPAS-Integration im Luftverkehrsmanagement an.

Argus 3D-Workshop "Security Enhancements Through Innovative Radar Technologies" (Verbesserte Sicherheit durch innovative Radartechnologien) Argus 3D ist ein von der Europäischen Union finanziertes Projekt, bei dem ein innovatives, interoperables radarbasiertes System entwickelt wurde.

Universität von Madrid "Bridging the Gap between Policy, Industry, and Academia" (Die Lücke zwischen Politik, Industrie und Wissenschaft schließen) Der von der Universität ausgerichtete Workshop soll Interessierten dabei helfen, den aktuellen Stand der Kooperation zwischen Wissenschaft und Industrie besser zu verstehen und zu erfahren, was unternommen werden kann, um diese Lücke zu schließen.

Datum, Uhrzeit und Ort dieser Veranstaltungen beim World ATM Congress erfahren Sie hier: www.worldatmcongress.org/FreeEducation.

Die

Schulungsveranstaltungen sind für die Öffentlichkeit zugänglich; die Registrierung erfolgt über die Website www.worldatmcongress.org/Register.



Informationen zum World ATM Congress Der World ATM Congress (www.worldatmcongress.org) kombiniert eine große Ausstellung, eine Konferenz von Weltrang und hervorragende Gelegenheiten zum Knüpfen von Kontakten mit der Chance, Informationen über die aktuellen Trends und Entwicklungen im Luftverkehr zu erfahren. Der World ATM Congress wird von der Branchefür die Branche organisiert. Er wird von der Civil Air Navigation Services Organisation CANSO in Zusammenarbeit mit der Air Traffic Control Association ATCA ausgerichtet und von führenden Dienstleistern und Zulieferern der Luftfahrtbranche unterstützt.

