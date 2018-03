The Art Of Form(TM): Maidenform® präsentiert Start der neuen weltweiten Markenplattform auf der Amsterdam Fashion Week

New York (ots/PRNewswire) - Maidenform beginnt das Jahr 2013 mit einem neuen Look. Die 91-jährige kultige Lingerie- und Shapewear-Marke geht mit The Art of Form, Maidenforms neuer weltweiter Markenplattform, auf den Catwalk. Es handelt sich dabei um eine sexy Kampagne, die sich der Kunst und Schönheit des weiblichen Körpers widmet. Maidenform führte anlässlich einer formalen Modenschau in Amsterdam auf der Amsterdam Fashion Week am 26. Januar ein schlankeres, moderneres Logo und ein erweitertes, innovatives Produktangebot ein, das sich an ein internationales Publikum richtet.

"Für uns war es wichtig, zu betonen, dass Maidenform eine moderne, sinnliche Marke ist, und dass wir einen ganz neuen Look und eine ganz neue Markenarchitektur einführen", erklärte Maurice Reznik, Chief Executive Officer von Maidenform Brands Inc. "Maidenform definiert sich über Komfort, und wir freuen uns sehr über die Verwandlung unserer Traditionsmarke in ein vollständiges Bekleidungsunternehmen."

Form und Funktion treffen in einem revolutionären neuen Sortiment an Shapewear, Dessous und Strümpfen aufeinander, das Komfort neu definiert. Maidenform hat sich mit jedem Berührungspunkt des weiblichen Körpers befasst, um Shapewear, BHs und Unterhosen neu zu erfinden. Die neuen Kollektionen, die unter dem The Art of Form-Entwurf auf den Markt kommen, beinhalten eine bahnbrechende Technologie zur schlankmachenden Formgebung, die mit den weichsten Stoffen auf dem Markt kombiniert werden, wodurch der Komfort noch von eleganten Silhouetten mit koketten Details übertroffen wird.

"Mit einer sehr sexy Modenschau haben wir gezeigt, dass eine Frau für Komfort keine Kompromisse beim Stil eingehen muss. Die Amsterdam Fashion Week war die perfekte Gelegenheit, um die neue Richtung, die Maidenform einschlägt, und unser Engagement dafür, dass Frauen sich so schön und wohl wie möglich fühlen, aufzuzeigen", erklärte Catherine Shannon, Shapewear-Designerin bei Maidenform.

Maidenform präsentierte sinnliche, feminine Silhouetten mit modernster Technologie, sowohl bei den Dessous als auch bei der Shapewear. Auf der Modenschau wurden die jüngsten Produkteinführungen präsentiert, darunter Comfort Devotion-BHs, Unterhosen und Shapewear aus Plüsch, nahtlose, formgebende Produkte, Easy-Up®, Shiny Control It!®, Custom Lift®, Decadence, Dream®, Enthralled, Pure Genius, Fat Free Dressing® und zukünftige Produkte wie Weightless Comfort(TM), die ultimativ leichte Shapewear, außerdem Sleek Stripes, das im Laufe des Jahres auf den Markt kommen wird.

Die Präsentation The Art of Form war als interaktive Kunstgalerie konzipiert und betonte die neue moderne Richtung, die Maidenform ab jetzt einschlägt. Außerdem wurden anlässlich der Show auch junge Modetalente ausgezeichnet. Die Dessous und Shapewear von Maidenform wurden in unerwarteter Weise mit Stücken aufstrebender Modedesigner kombiniert, darunter Anne de Grijff, Irene Bussemaker, David Laport, Thom Barends, Collectie Arnhem, Julian Jap Stips und Laimbock.

"Der Stil der Show erinnerte sehr an den eleganten Glamour der französischen Vogue. Wir haben eine Menge unterschiedlicher Materialien verwendet, um die weibliche Form zu feiern und die Shapewear, BHs und Strumpfwaren von Maidenform vorzustellen", erklärte Ferry van der Nat, Stylist für Maidenform bei der Amsterdam Fashion Week.

Videos, Backstage-Filmmaterial, Inspirationen der Stylisten und weitere Informationen zu The Art of Form von Maidenform auf der Amsterdam Fashion Week finden Sie auf der offiziellen Facebook-Seite von Maidenform auf www.facebook.com/MaidenformBrands/app_136855276466557.



Informationen zu Maidenform Brands, Inc.

Maidenform Brands, Inc. ist ein weltweit tätiges Dessous-Unternehmen mit einem Portfolio an etablierten und bekannten Marken, Produkten mit hohen Verkaufszahlen und mit einer einzigartigen Vergangenheit. Maidenform entwirft, bezieht und vermarktet ein umfangreiches Angebot an Dessous, einschließlich BHs, Unterhosen und formgebender Unterwäsche. Während seiner 91-jährigen Unternehmensgeschichte hat Maidenform eine starke Eigenkapitalbasis für seine Marken aufgebaut und dank einer Kombination innovativer Design-Neuheiten und kreativer Werbekampagnen, die die Steigerung des Markenbewusstseins bei Generationen von Frauen zum Ziel haben, eine solide Wachstumsplattform etabliert. Maidenform vertreibt seine Produkte unter einigen der bekanntesten Marken in der Dessous-Industrie, darunter Maidenform®, Flexees®, Lilyette®, Control It!®, Sweet Nothings®, Bodymates®, Self Expressions® und Inspirations®. Die Produkte von Maidenform werden derzeit in rund 64 Ländern und Regionen außerhalb der Vereinigten Staaten vertrieben. (www.maidenform.com).

