"im ZENTRUM": Grapschen, Flirten, Herrenwitze - Wo hört sich der Spaß auf?

Am 3. Februar um 21.55 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Deutschlands Aufregung über Wirtschaftsminister Brüderles Dirndl-Witz hat jetzt auch Österreich erreicht. Frauenministerin Heinisch-Hosek will das Grapschen unter Strafe stellen - aber was, wenn die Belästigung rein verbal bleibt? Wo sind die Grenzen des guten Geschmacks? Was ist noch lustig, und was ist schon diskriminierend? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 3. Februar 2013, um 21.55 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM":

Gabriele Heinisch-Hosek

Frauenministerin, SPÖ

Beatrix Karl

Justizministerin, ÖVP

Michael Jeannée

Kolumnist, "Kronen Zeitung"

Gerald Ganzger

Rechtsanwalt

Angelika Hager

"profil"

