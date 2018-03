Einladung zur Pressekonferenz mit Fototermin

Nachhaltige Schi WM in Schladming 2013

Schladming (OTS) - Datum: Dienstag, 5. Februar 2013, 9.00 Uhr

Ort: Medienzentrum (Congress Schladming, Europaplatz 800, 8970 Schladming)

Thema: "Skifest mit Herz - für unsere Natur"

Das Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzept zur FIS Alpine Ski WM Schladming 2013

Teilnehmer:

Peter Schröcksnadel, ÖSV-Präsident

Niki Berlakovich, Umweltminister

Johann Seitinger, Nachhaltigkeits-Landesrat Steiermark

Jürgen Winter, Bürgermeister Schladming

Fritz Strobl, Umwelt-Botschafter Schladming 2013

Inhalte:

Im Rahmen der Pressekonferenz soll dargestellt werden, welche Maßnahmen gesetzt werden, um die die FIS Alpine Ski WM Schladming 2013 möglichst umweltverträglich und nachhaltig zu gestalten. Die Darstellung erfolgt in Anlehnung an die Ziele der "Nachhaltigkeits-Charta", die im März 2012 unterzeichnet wurde.

Im Anschluss an die Pressekonferenz (ca. 9.45 Uhr) findet vor dem Medienzentrum ein Fototermin statt.

Anmeldung erforderlich:

Bitte um Anmeldung per Mail für all jene Personen, die über keine gültige Akkreditierung für das WM-Medienzentrum verfügen an:

Petra Rebhandl, MedienSchladming 2013 petra.rebhandl @ schladming2013.at , +43 664/ 815 29 93

Rückfragen & Kontakt:

Lebensministerium, Pressestelle

Tel.: (+43-1) 71100 DW 6703, 6963