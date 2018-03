ÖVP - T E R M I N E

(6. Woche vom 4.2. bis 10.2.2013)

MONTAG, 4. Februar 2013 09:00 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet den europäischen Windkongress (Messe Wien, 1020 Wien) 18:30 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner, BM Dr. Beatrix Karl und BM DI Nikolaus Berlakovich bei der Eröffnungsfeier der FIS Alpine Ski-WM 2013 in Schladming StS Dr. Reinhold Lopatka beim Informellen Rat für Allgemeine Angelegenheiten in Brüssel Kärnten-Besuchstag von BM Dr. Beatrix Karl DIENSTAG, 5. Februar 2013 09:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner besucht die Einsatzzentrale in Schladming (Untere Klause 181, 8970 Schladming) 09:00 BM DI Nikolaus Berlakovich lädt gemeinsam mit Peter Schröcksnadel, Landesrat Johann Seitinger, Bürgermeister Jürgen Winter und Fritz Strobl zur Pressekonferenz "Nachhaltige Ski WM" (Congress Schladming, Europaplatz 800, 8970 Schladming) 14:00 Ausschüsse Bundesrat (Parlament, 1017 Wien) StS Dr. Reinhold Lopatka beim Steiermarkabend anlässlich der FIS Alpine Ski-WM 2013 in Schladming (Haus Ski Austria, 8970 Schladming) BM Beatrix Karl in Liechtenstein beim bilateralen Arbeitsgespräch mit Justizministerin Dr. Aurelia Frick in Vaduz, Liechtenstein MITTWOCH, 6. Februar 2013 10:00 EU-Ausschuss des Bundesrates (Parlament, 1017 Wien) 19:00 StS Sebastian Kurz beim Magdalena Gespräch in Linz (Schatzweg 177, 4040 Linz) DONNERSTAG, 7. Februar 2013 09:00 Plenum des Bundesrates und Amtsantritt des Bundesratspräsidenten Edgar Mayer mit Fragestunde - BM Dr. Reinhold Mitterlehner (Parlament, 1017 Wien) 10:00 BM DI Nikolaus Berlakovich lädt zur Pressekonferenz "Zukunft der Klima- und Energiemodellregionen" (Stubenring 1, Zimmer 36, 1. Stock, 1010 Wien) 13:00 StS Dr. Reinhold Lopakta beim Arbeitsgespräch mit dem japanischen Botschafter Shigeo Iwatani (Heßgasse 6, 1010 Wien) 21:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Opernball (Staatsoper, 1010 Wien) 22:00 BM Dr. Michael Spindelegger beim Opernball gemeinsam mit dem slowakischen Außenminister Miroslav LajÄák (Staatsoper, 1010 Wien) FREITAG, 8. Februar 2013 20:00 BM Dr. Beatrix Karl und StS Dr. Reinhold Lopatka beim 64. Steirischen Bauernbundball (Messecongress Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz) SAMSTAG, 9. Februar 2013 09:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Frühstücksempfang der WKÖ im Haus Ski Austria in Schladming (8970 Schladming) 19:00 StS Dr. Reinhold Lopatka beim Bezirksbauernball Hartberg (Stadtwerke, Hartberg-Halle, Wiesengasse 43, 8230 Hartberg) 21:30 BM Dr. Beatrix Karl und der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, beim Juristenball in der Wiener Hofburg (1010 Wien)

