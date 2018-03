WM-Auftakt im ORF mit "Sport am Sonntag" live aus Schladming

Am 3. Februar um 17.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert "Sport am Sonntag" am 3. Februar 2013 um 17.30 Uhr in ORF eins aus Schladming, das gleichzeitig den Auftakt der 70-stündigen ORF-Live-Berichterstattung von der Ski-WM bildet.

Sport am Sonntag - live aus Schladming

Ski alpin: Die WM-Dokumentation:

Von Innsbruck bis Schladming. Geschichten aus 80 Jahren Heim-Weltmeisterschaften.

Ski alpin: Anna Fenninger und Matthias Mayer live zu Gast:

Einen Tag vor der Eröffnung der Skiweltmeisterschaften in Schladming sind die Medaillenhoffnungen Anna Fenninger und Matthias Mayer live zu Gast.

Ski alpin: Trainerlegende Charly Kahr live zu Gast:

Er war einer der erfolgreichsten ÖSV-Trainer - Charly Kahr - live zu Gast.

Fußball: David Alaba zu Gast in Schladming:

Österreichs Toplegionär im Gespräch.

Fußball: Aufwärmen für die Frühjahrssaison:

Die österreichischen Bundesligaclubs bereiten sich in der Türkei und in Portugal auf die Frühjahrsrunde vor.

Skispringen: Weitenjagd in Harrachov:

Beim Skifliegen in Harrachov will Gregor Schlierenzauer seinen 47. Weltcupsieg feiern.

Tennis: Davis-Cup in Kasachstan:

Fast 4.000 Kilometer von Österreich entfernt kämpfen Jürgen Melzer und Co. im Davis-Cup gegen Kasachstan um den Aufstieg ins Viertelfinale.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

