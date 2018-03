Stummvoll: Reformmaßnahmen zeigen positive Wirkung im Budgetergebnis

ÖVP steht für stabile Finanzen und Reformen!

Wien, 1. Februar 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Die Reformmaßnahmen sprechen auch in Zahlen eine eindeutige Sprache", sagte ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll in Reaktion auf das seitens Finanzministerin Fekter präsentierte administrative Budgetergebnis 2012, das ein um 4,2 Milliarden besseres Ergebnis aufweist als veranschlagt. Der Wirtschaftsstandort Österreich weise dank der eingeleiteten Reformen beste Kennzahlen auf. Seit Schaffung der Eurozone liege Österreichs Wirtschaftswachstum konstant über dem Durchschnittswert. Ebenso ist Österreich unter den besten drei EU-Mitgliedsstaaten was die Arbeitslosigkeit angeht und Spitzenreiter in punkto geringer Jugendarbeitslosigkeit. "Um die hohe Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten braucht es stete Reformanstrengungen als Antwort auf die immer neuen wirtschaftspolitischen Herausforderungen", so Stummvoll, der darauf verwies, dass die ÖVP die Partei sei, die für stabile Finanzen und Reformen stehe.

"Stabile Finanzen sind ein Garant für hohe Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum sowie Wohlstand und sichern uns eine Refinanzierung auf niedrigem Zinsniveau", so Stummvoll weiter, der Finanzministerin Fekter ausdrücklich zu dem administrativen Budgetergebnis als in Zahlen gegossene Auswirkung der Reformmaßnahmen beglückwünschte.

Hinsichtlich der von diversen Populisten mit einem negativen Beigeschmack versehenen Rolle Österreichs als EU-Nettozahler merkte Stummvoll an, dass Österreich in einfältiger Aufrechnungsmanier zwar ein Nettozahler, im Rahmen einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung aber eindeutig Nettogewinner ist. Österreich könne jedes Jahr zwölf Milliarden mehr Steuereinnahmen ausschließlich aufgrund des auf die EU-Mitgliedschaft zurückzuführenden Wirtschaftswachstums lukrieren. (Schluss)

