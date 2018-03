Arbeitsmarktdaten - SP-Meidlinger: Starker Rückgang bei Unter-20-Jährigen und im Einzelhandel

Wien (OTS/SPW-K) - Angesichts des Rückgangs der Jobsuchenden im Einzelhandel mit über 3 Prozent werde deutlich, dass in Wien die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt gesetzt werden, unterstreicht der neue waff-Vorstandsvorsitzende und Wiener Gemeinderat, Christian Meidlinger.

Meildinger: "Dass auf Initiative der Wiener Vizebürgermeisterin Renate Brauner mit dem Qualifikationsplan Wien 2020 vor wenigen Tagen eine neue, große Offensive gestartet wurde, macht einmal mehr deutlich, wie vorausschauend Wien reagiert. Dabei ziehen mit den Sozialpartnern an die Spitze alle arbeitsmarktpolitischen VerantwortungsträgerInnen an einem Strang, um die Wiener ArbeitnehmerInnen bestmöglich für die Anforderungen und Herausforderungen der Zukunft zu rüsten." Ziel sei es, so Meidlinger, den Anteil der Personen mit höchsten Pflichtschulabschluss bis 2020 merkbar zu reduzieren und damit ihre Job- und Einkommenschancen deutlich zu verbessern. Gleichzeitig gehe es darum, den Fachkräftebedarf der Wirtschaft abzudecken und damit den Wirtschaftsstandort Wien auch für die Zukunft zu sichern, unterstreicht er.

Fakt ist: über die Hälfte der Arbeitssuchenden in Wien hat maximal einen Pflichtschulabschluss und die Arbeitslosenquote in dieser Personengruppe beträgt 23,5 Prozent. Bei Menschen mit Lehrabschluss liegt diese Quote nur noch bei 7,7 Prozent. Der neue waff-Vorstandsvorsitzende: "Es steht also fest: je besser jemand qualifiziert ist, um so geringer ist das Risiko arbeitslos zu werden. Deswegen haben wir etwa im waff bei den Förderungen das Hauptaugenmerk bereits auf gering qualifizierte ArbeitnehmerInnen gelegt. So gibt es bis zu 3000 Euro für Nachholen von formalen Bildungsabschlüssen." Wien unternehme jedenfalls alles, um die ArbeitnehmerInnen zielgerichtet und punktgenau beim Weiterklommen im Beruf zu unterstützen, betont Meidlinger.

