EANS-Research: Montega AG / Heliocentris AG: Die Basis für weiteres spürbares Wachstum ist gelegt

Research-News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Utl.: Comment (ISIN: DE000A1MMHE3 / WKN: A1MMHE)

Analysten/Analyse, Aktie, Research, Kaufen

Hamburg (euro adhoc) - Wir haben uns mit dem Management von Heliocentris getroffen und konnten in diesem Zusammenhang insbesondere die folgenden Erkenntnisse gewinnen:

- Vorläufige Umsatzzahlen: Heliocentris hat nach eigenen Angaben seinen Umsatz in 2012 auf 7,5 Mio. Euro (2011: 3,3 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Damit konnte zwar die ursprünglich angestrebte Verdreifachung nicht ganz realisiert werden. Dies lag aber nicht an einer fehlenden Marktnachfrage, sondern an einer sich verzögernden Auftragsvergabe bei mehreren Großprojekten. Dies ist nicht ungewöhnlich für das zugrundeliegende Projektgeschäft und stellt aktuell für das Unternehmen gerade im Hinblick auf die aufzubauende Kommunikation mit dem Kapitalmarkt (Stichwort: Guidance) eine große Herausforderung dar. Wir gehen allerdings davon aus, dass sich dies in den kommenden Jahren mit dem geplanten Einstieg in das OEM-Geschäft, das deutlich weniger zyklisch und damit stabiler ist, ändern wird.

- Transformation des Unternehmens schreitet voran: Dies zeigt sich insbesondere in der deutlichen Umsatzausweitung des Telekommunikationsgeschäfts im vergangenen Jahr. So stieg der Umsatz dort auf Basis der vorläufigen Zahlen auf 4,9 Mio. Euro (2011: 0,8 Mio. Euro). Dazu beigetragen hat insbesondere ein erfolgreicher Roll-out des Produkts bei Kunden im Mittleren Osten und Afrika. Dagegen ging im traditionellen Laborgeschäft der Umsatz um ein Drittel zurück, was nicht zuletzt der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens hin zu einem integrierten Technologieanbieter für Energieeffizienz- und Monitoringlösungen für die Telekommunikationsindustrie geschuldet ist.

- Massive Umsatzausweitung in 2013 erwartet: Im laufenden Jahr erscheint uns eine Umsatzverdreifachung für möglich. Basis dieser aggressiven Wachstumsannahme sind (1) eine Ausweitung des Service-Geschäfts (auf 2,8 Mio. Euro von bis dato lediglich 0,8 Mio. Euro), (2) eine erfolgreiche Revitalisierung des Labor-Geschäfts (auf 4,0 Mio. Euro von bisher 2,6 Mio. Euro) sowie (3) eine massive Expansion des Industrie-Geschäfts (auf 19,4 Mio. Euro von zuvor 4,9 Mio. Euro). U.E. steht das Unternehmen in den kommenden Wochen vor dem Gewinn mehrerer Großaufträge im Mittleren Osten und in Afrika. Dies sollte die Visibilität unserer Wachstumsannahmen erhöhen.

Fazit: Die strategische Neuausrichtung des Unternehmens gewinnt weiter an Kontur. Gleichzeitig dürfte in 2013 die Dynamik des Geschäftsverlaufs weiter steigen. So wird Heliocentris u.E. dank seiner exzellenten Wettbewerbsqualität und seines hoch innovativen Produktportfolios sein Geschäft in den kommenden Jahren überproportional skalieren können. Die Verlustsituation und der Cash Burn sollten spätestens im kommenden Jahr überwunden werden, was die Aktie für einen größeren Kreis institutionelle Anleger interessant machen sollte. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 10,00 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus "Deutsche Nebenwerte" und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikation gehört die Organisation von Roadshows und Field Trips zum Leistungsspektrum der Montega AG.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Montega AG Kleine Johannisstraße 10 D-20457 Hamburg

Rückfragen & Kontakt:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

web: www.montega.de

E-Mail: research @ montega.de