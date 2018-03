OMV verkauft Marketing-Tochtergesellschaft in Kroatien

Mit dieser Transaktion schließt OMV Raffinerien und Marketing den nächsten Schritt in der Umsetzung des definierten Veräußerungsprogramms ab

OMV Hrvatska d.o.o. wird an die Crodux derivati d.o.o. (Crodux), ein Mitglied der kroatischen Crodux Plin Gruppe, verkauft

Crodux wird alle 63 Mitarbeiter und 62 Tankstellen sowie das lokale Büro in Zagreb von OMV Hrvatska d.o.o. übernehmen

OMV hat eine Vereinbarung für den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft in Kroatien, OMV Hrvatska d.o.o. - eine 100%-Tochter der OMV Refining & Marketing GmbH - an das kroatische Unternehmen Crodux unterzeichnet. OMV ist seit 1992 in Kroatien im Tankstellen- und Kundengeschäft aktiv. OMV Hrvatska d.o.o. beschäftigt an ihrem Unternehmenssitz in Zagreb 63 Mitarbeiter. Mit ihren 62 kroatischen Tankstellen hält OMV derzeit einen Marktanteil von rund 13 Prozent.

"Kurz nach dem Verkauf der Marketing-Tochtergesellschaft in Bosnien-Herzegowina unterstreicht diese Transaktion unsere Fähigkeit, unsere Strategie umzusetzen", sagt Manfred Leitner, Vorstandsmitglied verantwortlich für den Geschäftsbereich Raffinerien und Marketing.

Im Rahmen des Veräußerungsprogramms hat die türkische Tochtergesellschaft von OMV, OMV Petrol Ofisi, bereits ihren 52%-Anteil am zypriotischen Tankstellenunternehmen Kibris Türk Petrolleri Limited Sirketi mit Ende November 2011 verkauft. Weiters hat OMV Petrom im Jänner 2013 ihre Tochtergesellschaft Petrom LPG SA veräußert. Ende November 2012 wurde außerdem eine Vereinbarung für den Verkauf der Tochtergesellschaft in Bosnien-Herzegowina, OMV BH d.o.o., unterzeichnet.

Die Strategie von OMV zielt auf eine Schärfung und Vereinfachung des Unternehmensportfolios ab. Dies beinhaltet eine schrittweise Verschiebung des Anteils von Raffinerien und Marketing am Gesamtportfolio in Richtung Exploration und Produktion. OMV wird im Tankstellen- und Kundengeschäft weiter auf jene Märkte fokussieren, bei denen die Versorgungsintegration sichergestellt ist. Die OMV Tankstellen in Kroatien lagen nicht im Liefergebiet der OMV Raffinerie Schwechat, was letztlich dazu führte, die Tochtergesellschaft zu veräußern. Nach Abschluss dieser Transaktion wird OMV keine weiteren Raffinerien und Marketing Aktivitäten in diesem Land haben.

Das Closing ist nach dem Abschluss der wettbewerbsrechtlichen Prüfung im ersten Halbjahr 2013 geplant. Über den Kaufpreis wurde beiderseitiges Stillschweigen vereinbart.

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Mit einem Konzernumsatz von EUR 34,05 Mrd und einem Mitarbeiterstand von 29.800 im Jahr 2011 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Exploration und Produktion ist OMV in den zwei Kernländern Rumänien und Österreich aktiv und hält ein ausgewogenes internationales Portfolio. Die sicheren Erdöl- und Erdgasreserven von OMV betrugen per Jahresende 2011 rund 1,13 Mrd boe, die Tagesproduktion belief sich auf rund 288.000 boe in 2011. Im Bereich Gas und Power hat OMV in 2011 in etwa 272 TWh Gas verkauft. OMV betreibt in Österreich ein 2.000 km langes Gaspipelinenetz mit einer vermarkteten Kapazität von rund 101 Mrd m3 im Jahr 2011. Der Central European Gas Hub zählt mit ca. 47 Mrd m3 jährlichem Handelsvolumen zu den wichtigsten Gashubs Kontinentaleuropas. Im Bereich Raffinerien und Marketing verfügt OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 22 Mio t und mit Ende 2011 über rund 4.500 Tankstellen in 13 Ländern inklusive Türkei. Mit einem Anteil von 97% an Petrol Ofisi, Türkeis führendem Unternehmen im Tankstellen- und Kundengeschäft, hat OMV ihre Position weiter gestärkt.

