Austrian Boatshow - Boot Tulln - vom 28.02. bis 03.03.2013

Die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse in Zentral- und Osteuropa

Tulln (OTS) - Volle Fahrt voraus - Kurs Austrian Boatshow - BOOT TULLN 2013!

Unter dem Motto "Wassersport Total" bietet die Messe Tulln für jeden etwas und ist alljährlich der Treffpunkt für Österreichs Wassersportler. 330 Aussteller zeigen vom 28. Februar bis 3. März auf einem komplett ausgebuchten Messegelände auf 25.000 m2 einen Querschnitt der Branche. Vor Beginn der Wassersportsaison und nach der Weltleitmesse - der Boot Düsseldorf - finden Sie auf der Austrian Boat Show - Boot Tulln: große Yachten, kleine Jollen, alles rund um den Tauchsport, Bootsausrüstungen, maritime Dienstleistungen und Infos über die schönsten Destinationen für den nächsten Urlaub. Das macht die Austrian Boatshow in Tulln einzigartig und somit zur bedeutendsten Fachmesse für Zentral- und Osteuropa.

Kompetenzzentren auf der Austrian Boat Show - BOOT TULLN:

Motorboote

Im Motorbootzentrum finden Besucher alles rund um Motoryachten und Motorboote. Egal ob es sich hierbei um das Boot selbst oder aber um Zubehör oder Motoren handelt, die Aussteller stehen jedem gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Kanu, Kajak, Ruderboote

Alles für den Kajak und Kanusport finden Sie in Halle 3 am Messegelände in Tulln. Das Angebot reicht von Wildwasserkajaks, Freizeitkajaks, Tourenkajaks, Wildwasserboote, Faltboote und Ruderboote bis hin zur umfangreichen Ausrüstung.

Segeln

In Halle 4 und 5, finden Sie das Segelkompetenzzentrum der Austrian Boat Show. Hier werden Besucher umfassend zu den Themen Jollen, Katamarane, Trimarane, Segeln für Segeleinsteiger und Profis informiert.

Ztwl.: Tourismus - Charter

Egal ob nach Kroatien, an die Riviera oder in die Südsee, bei unseren zahlreichen Charteragenturen erhalten Sie umfassende Beratung und sämtliche Informationen für Ihren Traum-Törn. Hier können Sie gleich auch Ihre nächste Reise buchen und die verschiedensten Destinationen kennenlernen.

Zubehör

Ein riesiges Segment ist dem nautischen Zubehör gewidmet. Angefangen von Bootsausrüstungen, Bootselektronik, Motoren, technisches Zubehör, hochwertige Funktionsbekleidung bis zu Marina Ausrüstungen und vieles mehr.

Tauchen

Schwerelos durch die Unterwasserwelt zu schweben, ob in den heimischen Seen oder auf den Malediven, der Tauchsport erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die faszinierende Welt unter Wasser bietet unvergessliche Erlebnisse. Ob Anfänger oder fortgeschrittener Taucher - auf der Austrian Boat Show - Boot Tulln finden Sie von der professionellen Tauchausrüstung, dem passenden Equipment bis hin zur Unterwasserkamera alles, um einfach mal "abzutauchen".

Große Segelyachten

Die Austrian Boat Show - Boot Tulln ist schon seit 41 Jahren DER Treffpunkt für Segler.

In der Niederösterreich Halle sind große Schiffe mit bis zu 50 Fuß und mehr beheimatet. Vorschau auf die Vertretenen Marken auf der Austrian Boat Show - Boot Tulln: Alubat Ovni, Alphena, Avar Yachts, Bavaria, Beneteau, Dehler, Delphia, Dufour, Elan, Esse, Grand Soleil, Haber Yachten, Hanse, Jeanneau, Moody, Seascape, Sunbeam und viele mehr.

Eintrittspreise: Erwachsene Euro 11,00

Senioren- und Studentenkarte Euro 9,50

Jugendkarte (6-15 Jahre) Euro 2,00

Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.) Euro 9,50



Datum: 28.2. - 3.3.2013, jeweils 10:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Messe Tulln

Messegelände , 3430 Tulln an der Donau



Url: www.messe-tulln.at



Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

Tel.: 02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at