El Clásico sorgt erneut für Zugriffsrekord bei LAOLA1!

LIVE-Stream zwischen Real und Barca erreicht über 1,4 Mio. Zuseher

Wien (OTS) - Rekordreichweite für LAOLA1! Der Live-Stream des legendären Duells zwischen Real Madrid und FC Barcelona im Hinspiel des Copa del Rey-Halbfinales hat für eine Rekord-Quote bei LAOLA1.tv gesorgt. Noch nie zuvor haben so viele User via Internet, Smartphone und Tablet "El Clasico" LIVE auf www.laola1.tv verfolgt.

675.734 Unique Client IPs innerhalb von 90 Minuten

553.027 gleichzeitige User im Web (Peak Concurrent User)

1,2 Mio. Zugriffe (Page Impressions) in den LAOLA1 Apps

Das legendäre Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona war damit ein weiteres Mal ein Garant für Topreichweiten. Das bis zum Schluss packende 1:1-Unentschieden wurde über 90 Minuten an 675.734 unterschiedlichen Endgeräten in Deutschland und Österreich verfolgt (Unique Client IPs). Ein weiterer Beleg für das sehr große Interesse an "El Clásico" sind die 553.027 gleichzeitigen Zuseher (Peak Concurrent User) im Web. Einen absoluten Rekordwert gab es auch bei den LAOLA1 Apps: Am Tag des Clasicos verzeichneten die mobilen Apps von LAOLA1 über 1,2 Mio. Zugriffe (Page Impressions), was einen neuen Tagesrekord bedeutet. Insgesamt haben 1,486.615 Mio. Menschen in Deutschland und Österreich das erste Pokal-Halbfinale zwischen den beiden spanischen Topteams via LAOLA1.tv gesehen.

"Wir sind jedes Mal begeistert, welche herausragenden Reichweiten "El Clásico" uns beschert. Es ist uns zuletzt gelungen, die Zugriffe bei jeder Ausgabe dieses Klassikers erneut zu steigern. Auch im Mobile-Bereich nutzen immer mehr User die technisch hochwertigen Live-Streams. Dies ist ein Beleg für unsere herausragende Stellung als führendes Sport-TV im Netz und gleichzeitig ein Ansporn, unsere LIVE-Übertragungen immer weiter zu optimieren", so Mag. Karl Wieseneder, Geschäftsführer der LAOLA1 GmbH.

Das alles entscheidende Rückspiel des Copa del Rey-Halbfinales zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid überträgt LAOLA1.tv am 27. Februar LIVE. Am Wochenende vom 2./3. März kommt es dann zum nächsten El Clásico: Real Madrid empfängt den FC Barcelona zum 26. Spieltag aus "La Liga". LAOLA1.tv überträgt auch dieses Highlight LIVE!

Über LAOLA1.tv

LAOLA1.tv, das internationale Sport TV im Netz, begeistert Sportfans und Content-Partner 365 Tage im Jahr mit Bewegtbildern aus der Welt des Sports.

LAOLA1.tv ist ein Unternehmen der "the sportsman media holding". Offizielle Website: www.thesportsmanholding.com

