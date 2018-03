Technologiemanagement von Johnson Controls durch Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT ausgezeichnet / Automobilzulieferer nahm an europaweitem Konsortial-Benchmarking teil

Johnson Controls, weltweit führender Hersteller von Fahrzeugsitzen und Sitzkomponenten, ist einer der fünf Sieger des Konsortial-Benchmarkings im Technologiemanagement "Successful Practices in Technology Management 2012", welches das Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie IPT in Aachen durchgeführt hat. An dem Projekt, zu dem das IPT zum vierten Mal eingeladen hatte, haben sich insgesamt 160 Unternehmen aus ganz Europa beteiligt.

"Die Auszeichnung durch das Fraunhofer IPT freut uns sehr. Dass wir zu den europaweit besten Unternehmen im Technologiemanagement zählen ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich", sagt Dr. Andreas Eppinger, Group Vice President Technology Management bei Johnson Controls Automotive Seating. "Durch die Teilnahme am Konsortial-Benchmarking haben wir zahlreiche wertvolle Erkenntnisse und Impulse für unsere Arbeit erhalten."

Das IPT hat gemeinsam mit einem Konsortium namhafter Partner das Technologiemanagement von 160 Unternehmen in einem mehrstufigen Verfahren untersucht, die sich an dem neunmonatigen Benchmarking-Projekt beteiligt haben. Evaluiert wurden dabei der organisatorische Aufbau des Technologiemanagements, die strategische Technologieplanung, die Früherkennung neuer Technologien, branchenübergreifende Innovationen, die Entwicklungen aus anderen Industrien nutzen, sowie Open Innovation-Ansätze, die externe Entwickler in den Innovationsprozess gezielt einbeziehen.

Johnson Controls hat die Jury durch die Früherkennung neuer Technologien überzeugt, die im Vergleich zu den anderen teilnehmenden Unternehmen als besonders ausgereift bewertet wurde. Das Konsortium stellte zudem die Unterstützung des Technologiemanagements von Johnson Controls durch IT-Tools als sehr erfolgreich und fortgeschritten heraus. Auch in allen anderen Kategorien schnitt das Technologiemanagement von Johnson Controls sehr gut ab.

"Johnson Controls hat auf beeindruckende Weise gezeigt, dass ein Technologiemanagement mit der notwendigen Management-Attention und entsprechender Ressourcenausstattung durchaus auch in kurzer Zeit erfolgreich etabliert werden kann. Als Schlüssel zum Erfolg haben sich hierbei durchdachte, global standardisierte Prozesse mit spezifischer IT-Unterstützung erwiesen", sagte Prof. Dr.-Ing. Günther Schuh vom Fraunhofer IPT bei der Abschlusskonferenz des Konsortial-Benchmarkings in Aachen.

