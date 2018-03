EANS-News: Führungswechsel bei LPKF Japan

Garbsen (euro adhoc) - Garbsen, 01. Februar 2013 - In der Elektronikbranche gilt der japanische Markt als technologisch führend und besonders anspruchsvoll. Um in diesem für LPKF wichtigen Umfeld direkt vor Ort zu sein, baute LPKF-Mitarbeiter Torsten Nagel den Vertriebs- und Servicestandort in Yokohama vor rund zwei Jahren auf. Nun kehrt er an den LPKF Stammsitz nach Deutschland zurück.

Sein Nachfolger Bernd Strauss verfügt über umfassende Erfahrungen im Maschinenbau. Seit mehr als 10 Jahren lebt er in Japan und war hier zuletzt als Regional-Manager für einen amerikanischen Werkzeughersteller tätig. Nun freut sich Strauss auf seine neue Herausforderung bei LPKF: "Mein Ziel ist es, das Japan-Team weiter auszubauen und LPKF als zuverlässigen Partner für die japanische Elektronikindustrie zu etablieren."

