WKÖ-Hotellerie: Neue App bietet mobile Lösungen für heimische Sterne-Hoteliers

Fachverband weitet Sterneclub-Vertriebswege in Kooperation mit "apptec" aus

Wien (OTS/PWK043) - "Die Zeichen der Zeit müssen erkannt und entsprechende Lösungen gefunden werden", betont der Bundes-Obmann des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Klaus Ennemoser. Vor diesem Hintergrund hat der Fachverband in Kooperation mit der Firma "apptec" für die Mitglieder des Sterneclubs - also alle 9.000 klassifizierten Sterne-Häuser in Österreich - eine kostenlose App entwickelt, über die alle Clubangebote aufgerufen werden können und die Vorteilsplattform somit in das moderne Zeitalter der Smartphone-Nutzer überführt wird.

Sterneclub des FV Hotellerie: Seit 2010 Top-Angebote für rund 9.000 Sterne-Hoteliers

Hotelsterne sind nicht nur ein Leistungsversprechen an den Gast, sondern sollen dem Hotelier über den Fachverband Hotellerie auch ganz konkreten Nutzen bringen. Deshalb hat der Fachverband im Jahr 2010 für seine "Sterne-klassifizierten" Betriebe den Sterneclub ins Leben gerufen. Partnerunternehmen aus der Privatwirtschaft bieten exklusiv für alle österreichischen Sterne-Häuser Produkte zu attraktiven Vorteilen und Vergünstigungen. Aktuell werden bereits über 50 Angebote verzeichnet. Den Partnerunternehmen wiederum bringt der Sterneclub einen direkten Kontakt zu interessierten klassifizierten Beherbergungsbetrieben. "Es ist unser Ziel, gemeinsam mit den Vorteilsgebern aus der Privatwirtschaft die Attraktivität und Akzeptanz der Sternewelt beim Hotelier und Gast auszubauen", unterstreicht Ennemoser.

Mit Hilfe eines QR-Codes ist ein einfaches Eintauchen in die virtuelle Welt gesichert. Dieser ermöglicht dem Hotelier während seines meist turbulenten Alltags einen unkomplizierten Zugang zu den aktuellen Vergünstigungen. Zudem bedeutet dies auch einen Ausbau der Vertriebswege als Unterstützung zur Verteilung der traditionellen Gutscheinhefte durch die Klassifizierungskommissionen an den Hotelier und der bereits veröffentlichten Angebote auf www.hotelsterne.at im Bereich "Sterneclub". Hier findet sich auch der Link zum Download der App.

Fachverband Hotellerie

Der Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich vertritt 18.000 Beherbergungsbetriebe mit 1,05 Millionen Betten. Mit 126 Millionen Nächtigungen jährlich legt Österreichs Hotellerie einen wichtigen Grundstein für eine direkte Wertschöpfung im Tourismus von 15,2 Milliarden Euro. Jeder fünfte Vollzeitarbeitsplatz wird im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft generiert.

apptec

Inspiriert durch den immer schneller wachsenden Smartphone Markt, haben sich zwei aufstrebende Firmen zusammengeschlossen, um gemeinsam unter dem Namen "apptec" innovative und anwendungsorientierte Konzepte im Bereich Mobile Applikationen anzubieten. "apptec" bringt Unternehmen mit dem höchsten Kundennutzen in die neue Welt der Smartphone App Markets. Die Einsatzmöglichkeiten von "Mobilen Apps" sind völlig branchenunabhängig. (ES)

