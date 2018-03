EANS-Adhoc: Balda erlöst rund 87 Mio. Euro durch Verkauf der restlichen Aktien der TPK Holding

01.02.2013

Bad Oeynhausen, 1. Februar 2013 - Die Balda AG hat über ihre Konzerngesellschaft Balda Investments Singapore Pte. Ltd. insgesamt 7.066.008 Stück Aktien der TPK Holding Co., Ltd. wertoptimiert veräußert und dadurch einen Erlös von rund 87 Mio. Euro (heutiger Stand des Wechselkurses) erzielt. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Block Trades, der von der Investmentbank CitiGroup organisiert wurde. Der Verkauf wird für das Geschäftsjahr 2012 / 2013 der Balda AG ergebniswirksam. Entsprechend ist für das Geschäftsjahr ein deutlicher Konzerngewinn zu erwarten. Durch die Transaktion trennt sich Balda von der restlichen Beteiligung an der TPK Holding Co., Ltd.

