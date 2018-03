EANS-News: IT-Analytics. So geht IT-Steuerung heute.

Möglingen (euro adhoc) - Ist die Steuerung Ihrer IT auf Kennzahlenbasis heute effizient genug? Oftmals scheitert eine positive Beantwortung dieser Frage an der fehlenden Flexibilität der Werkzeuge. Denn weder statische Excel-Listen noch das konzernweite Business Intelligence erfüllen die heutigen Anforderungen. Für die IT-Steuerung benötigen Verantwortliche die richtigen Kennzahlen und intelligent verknüpfte Business- sowie IT-Servicemanagement-Prozessdaten.

Wie Unternehmen die IT-Datenflut über KPIs und Dashboards besser steuern und in einen Wertbeitrag für ihr Geschäft umsetzen - das zeigen USU und SERVIEW auf ihrer Frühjahrs-Tour vom 6.-20. März 2013.

Die ganztägige kostenlose Veranstaltung ist als "Mitmach-Workshop" konzipiert. Neben viel Wissenswertem durch den Austausch mit Experten, Kunden wie der Baloise Group und anderen Anwendern in der gleichen Situation erfahren die Teilnehmer,

was IT-Steuerung heute bedeutet und welche Aspekte sie berücksichtigen müssen

wie Key Performance-Indikatoren auf ITIL®-Basis bedarfsgerecht und systematisch aufgebaut werden

wie jeder "hands on" in Minuten vordefinierte KPIs nach individuellen Wünschen verfeinern und ein übergreifendes Dashboard gestalten kann

wie man auf Knopfdruck rollenbasierte Analysen zu IT-Prozessen erhält

welche Vorteile die neue Lösung USU Service Intelligence bietet.

Die Tour-Daten (Uhrzeit jeweils von 10-16 Uhr) lauten wie folgt:

München 06. März 2013

Bad Homburg 07. März 2013

Olten/CH 14. März 2013

Hamburg 19. März 2013

Düsseldorf 20. März 2013

Für Anwender ist die Veranstaltung kostenfrei. Für Personen aus Hersteller- bzw. Beratungsunternehmen beträgt die Teilnahmegebühr 1.000 Euro. Interessierte können sich unter http://www.it-steuerung.info informieren und anmelden.

Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu-service-intelligence.de abrufbar.

USU AG. The Knowledge Business Company.

Die 1977 gegründete USU bietet Strategien, Beratung, Software-Lösungen und Services für eine umfassende Integration von Wissen und Erfahrung in die geschäftlichen Abläufe und Anwendungen von Organisationen. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit, sparen Kosten und senken ihre Risiken. USU ist mit ihren drei Geschäftsfeldern der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Lösungen.

Mit der Produktlinie Valuemation® sowie dem Analyse-Werkzeug Service Intelligence verfügt USU über ein qualitativ hochwertiges und von führenden Marktanalysten weltweit anerkanntes Portfolio zur Unterstützung des IT- und Service-Managements. Durch die intelligente Wissensdatenbank USU KnowledgeCenter aktivieren Kunden das komplette Wissen ihrer Organisation, vor allem in Call-und Service-Centern. Maßgeschneiderte USU-Individuallösungen, die Prozess- und Systemintegration sowie die Realisierung von Wissens- und Mitarbeiterportalen sind weitere, breit etablierte Kernkompetenzen.

Die USU AG ist ein Tochterunternehmen der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen:

www.usu.de

