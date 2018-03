Messeneuheit: Flächenbündig einbaubare Infrarotheizung von easyTherm - modern, platzsparend und hocheffizient

Eisenstadt (OTS) - easyPlan von easyTherm sind flächenbündig in Wand oder Decke einbaubare Infrarotheizungen. Damit bietet das einzigartige Heizsystem gleichzeitig die Möglichkeit einer optisch ansprechenden und platzsparenden Raumgestaltung mit Infrarotheizungen und der Erzeugung einer angenehmen, hocheffizienten Wärme. Zu sehen auf allen großen Baumessen in Österreich.

Mit easyPlan wird der Gestaltungstrend im modernen Innenausbau voll und ganz unterstützt. Mit Hilfe eines Unterputzeinbaukastens aus verzinktem Stahlblech in extra starker Profiausführung wird die energiesparende Infrarotheizung flächenbündig montiert. Das ausgeklügelte System erlaubt sogar eine einfache und sichere Deckenmontage. Optimal eingesetzt wird das System, wo Platz gespart werden muss. Das einzigartige easyPlan ist ideal in jedem Wohnbereich, in Verbindung mit modularer Bauweise, moderner Architektur oder dort, wo die Verletzungsgefahr sehr hoch ist (z.B. Sporthallen, Fitnessräume usw.).

Heizung muss in erster Linie den technischen Anforderungen entsprechen, nämlich der angenehmen und effizienten Erwärmung der Räume. Darüber hinaus ist in der modernen Raumplanung ein ästhetischer Gesamteindruck ein vorrangiges Bedürfnis. Die easyTherm Infrarotheizungen, verbaut mit easyPlan bestechen durch einmalige Funktionalität, ihre moderne Optik und orientieren sich strikt an den Bedürfnissen der Bewohner. Der besonders geringe Stromverbrauch und die hohe Wirksamkeit der Infrarotheizungen sprechen darüber hinaus für sich. Selbstverständlich sorgt auch bei der easyPlan-Variante eine exakte und individuelle Temperaturregelung für sparsamen Energieverbrauch.

Über die easyTherm Infrarot Wärmesysteme GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke. Zahlreiche Auszeichnungen -wie der 4. Platz beim Energy Globe Award im Burgenland 2011 und der 5. Platz in der Gesamtwertung 2013 - beweisen höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen mit der easyTherm Infrarotheizung, Haltbarkeit der Infrarotheizung , TÜV, 5 Jahre Vollgarantie, Elektrosmogfreiheit und die beste Wirkung auf die Gesundheit. Die easyTherm Infrarotheizungen erfreuen sich zahlreicher Referenzen von begeisterten Nutzern. Infrarotheizungen von easyTherm stehen inzwischen in 600 Varianten zur Auswahl. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt über geschulte Elektrotechnikpartner.

Mehr Informationen auf: http://www.easy-therm.com

