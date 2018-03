EANS-News: ANDRITZ liefert elektromechanische Ausrüstung für das Wasserkraftwerk Muskrat Falls, Kanada

Graz/Wien, 30. Jänner 2013. ANDRITZ HYDRO, Teil des internationalen Technologiekonzerns ANDRITZ, erhielt von Nalcor Energy den Auftrag zur Lieferung von vier Kaplanturbinen mit einer Leistung von je 209 Megawatt (MW) sowie von vier Synchrongeneratoren für das neue Wasserkraftwerk Muskrat Falls in Labrador, Kanada. Die Inbetriebnahme ist für 2017 geplant. Der erzeugte Strom wird die Energieproduktion eines mit Öl befeuerten thermischen Kraftwerks ersetzen. Der Auftragswert beträgt rund 125 Millionen Euro.

Der Lieferumfang von ANDRITZ HYDRO umfasst die Konstruktion, Fertigung, Montage, Inbetriebnahme und den Testbetrieb der Kaplanturbinen, die zu den weltweit größten gehören, sowie der vier Generatoren, Regler, statischen Erregungssysteme sowie der Überwachungs-, Schutz- und Steuerungstechnik.

Die Turbinenkonstruktion basiert auf den Hydraulikentwicklungen des ANDRITZ HYDRO-Turbinenlabors in Lachine, Quebec - der einzigen derartigen Einrichtung für hydraulische Entwicklungen und Modellversuche in Kanada.

Muskrat Falls liegt am Churchill River, 35 Kilometer von Happy Valley-Goose Bay entfernt. Ein Teil der erzeugten Strommenge wird über zwischen Neufundland und Neuschottland gelegte Unterwasserkabel exportiert.

Die ANDRITZ-GRUPPE

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung, die Stahlindustrie sowie die Tierfutter- und Biomasse-Pelletsproduktion. Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere Technologien an, u. a. für die Bereiche Automatisierung, Pumpen, Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen, Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energieerzeugung, Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten (MDF), thermische Schlammverwertung sowie Torrefizierungsanlagen. Der Hauptsitz des börsennotierten Unternehmens, das weltweit rd. 17.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. ANDRITZ betreibt mehr als 180 Fertigungs-, Service- und Verkaufsstandorte weltweit.

ANDRITZ HYDRO

ANDRITZ HYDRO liefert elektromechanische Ausrüstungen für Wasserkraftwerke. Mit über 170 Jahren Erfahrung und mehr als 30.000 gelieferten Turbinen mit einer Gesamtleistung von rd. 400.000 MW ist ANDRITZ HYDRO einer der weltweit größten Anbieter im Markt für hydraulische Stromerzeugung und bietet die komplette Produktpalette einschließlich Turbinen, Generatoren und Zusatzausrüstungen aller Typen und Größen an: "from water to wire" für Kleinwasserkraftwerke bis hin zu mehr also 800 MW Leistung. ANDRITZ HYDRO nimmt auch eine führende Position im Wachstumsmarkt der Reparatur, Erneuerung und Leistungserhöhung bestehender Wasserkraftanlagen ein. Dem Geschäftsbereich zugeordnet sind auch die Bereiche Pumpen (für Wassertransport, Bewässerung und Anwendungen für verschiedene Industrien) sowie Turbogeneratoren für thermische Kraftwerke.

