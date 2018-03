TOMS kündigt seinen Online-Wettbewerb "TOMS Ticket to Give 2013" an, bei dem 50 Gewinner an Giving Trips des Unternehmens teilnehmen können

(PRN) - -- Nur von TOMS.com veranstaltet; die glücklichen Gewinner werden TOMS Spenden-Partner unterstützen, Kindern in Not auf der ganzen Welt das One for One(TM)-Erlebnis zu vermitteln

Playa Vista, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Heute hat TOMS seinen globalen Online-Wettbewerb TOMS Ticket to Give 2013 angekündigt, der Menschen die Chance bietet, in diesem Jahr an den Giving Trips des Unternehmens teilzunehmen.

"Angesichts des Erfolges des Programms Ticket to Give im letzten Jahr wollten wir eine noch bessere und größer angelegte Möglichkeit finden, um in diesem Jahr neue Teilnehmer ausfindig zu machen", sagte Blake Mycoskie, Gründer von TOMS. "Wir verfügen über eine unglaublich engagierte Gemeinschaft und wir sind gespannt zu erfahren, warum sie sich uns auf einem TOMS Giving Trip anschließen möchten."

Der bis 4. März 2013 dauernde Wettbewerb fordert Teilnehmende auf, Aufsätze mit 100 Wörtern und Fotos einzureichen, die beschreiben, warum gerade sie ein "Ticket to Give" gewinnen sollten. Die Öffentlichkeit und TOMS werden die Gewinner durch Online-Abstimmung vom 4. März bis 12. April 2013 ermitteln und die 50 Beiträge mit den meisten Stimmabgaben werden am 22. April bekanntgegeben. Am Wettbewerb teilnehmen können Kunden und die globale Gemeinschaft von TOMS, Mindestalter 13 Jahre, ausschließlich unter www.TOMS.com/ticket-to-give.

Die früher nur für Mitarbeiter von TOMS vorgesehenen Giving Trips, die durch das TOMS Ticket to Give-Programm zur Verfügung stehen, bieten den Gewinnern die Chance, die Spendenaktion One for One(TM) hautnah zu erleben. Giving Trips sind keine Ferien, sondern Reisen zu Gemeinden mit fantastischen Menschen und enormem Hilfebedarf. Die Trips sind an der Praxis orientiert und finden auf einer persönlichen Ebene - von Angesicht zu Angesicht - statt, sodass es bei den Reisen für die Geber sowohl um eine persönliche Veränderung geht als auch darum, positive Effekte im Leben der Anderen zu bewirken.

"Wir möchten so viele TOMS-Fans wie möglich auf unsere Giving Trips mitnehmen", fügte Mycoskie hinzu, "und das TOMS Ticket gibt 50 Leuten die Chance, den ganzheitlichen Ansatz unserer Spenden zu verstehen. Wir hoffen, dass unsere Fans, die ein TOMS Ticket gewinnen und sich uns anschließen, unvergessliche Erfahrungen machen und mit einer neuen Perspektive in ihre Gemeinschaften, in ihre Berufe und in ihr Leben zurückkehren ... und in das Leben der anderen Menschen."

Geben ist das Herzstück der geschäftlichen Aktivitäten von TOMS und mittlerweile spendet das Unternehmen Schuhe an bedürftige Kinder in über 40 Ländern und hilft in 13 Ländern Menschen in Not dabei, die Sehkraft wiederzuerlangen. TOMS arbeitet mit humanitären Organisationen zusammen, die in den jeweiligen betreuten Gemeinden über umfangreiche Erfahrung verfügen. TOMS hilft zur Wiedererlangung der Sehkraft auf dreifache Weise, indem Brillen, Operationen gegen Grauen Star und medizinische Behandlungen bereitgestellt werden. Die Partner des Unternehmens, die die Schuhe vergeben, arbeiten daran, neue TOMS-Schuhe in die bereits bestehenden Gesundheits- und Bildungsprogramme zu integrieren, damit die Kinder neben den Schuhe auch noch weitere Unterstützung erhalten wie Hygieneprogramme, Ausbildung, Gesundheitsversorgung oder Grundversorgung (z. B. Medizin, Schuluniformen, Schulmaterial, Kleidung oder Vitamine). TOMS baut mit seinen Spendenpartnern langfristige Beziehungen auf, damit den betreuten Kindern zusätzlich Schuhe zur Verfügung gestellt werden, wenn sie heranwachsen. Die Spenden-Partnerorganisationen berichten über die passenden Größen, Strapazierfähigkeit und die Bedeutung der Schuhe, damit TOMS kontinuierlich lernen und seine Spendenaktivitäten verbessern kann.

