Kraton Performance Polymers präsentiert Cariflex(TM)-Polyisoprenprodukte, reinstes Polyisoprenpolymer und Latex für leistungsstarke medizinische Geräte vom 26. bis zum 28. Februar 2013 auf der MEDTEC Europe in Stuttgart

Houston (ots/PRNewswire) - Kraton Performance Polymers, Inc. , ein weltweit führender Hersteller von Styrol-Block-Copolymeren und anderen technischen Polymeren, gibt Pläne bekannt, seine Cariflex-Polyisoprenprodukte, die reine und saubere Alternative zu Naturkautschuk für leistungsfähige medizinische Anwendungen auf der MEDTEC Europe in Stuttgart vorzustellen.

Kraton Polymers und Dr. Philippe Henderson, Global Innovation Manager für die Cariflex-Polyisoprenprodukte, laden Sie ein, an einem technischen Vortrag zum Thema "Super clean polyisoprene polymer and latex for high performance medical devices"



("Reinstes Polyisoprenpolymer und Latex für leistungsstarke medizinische Geräte") teilzunehmen, der anlässlich des MEDTEC Innovation Forum 2013 am Mittwoch, 27. Februar 2013 von 15:20 bis 16:20 Uhr gehalten wird.

Dr. Hendersons Präsentation konzentriert sich auf die zunehmenden Anfragen der Branche an die Hersteller, medizinische Geräte zu entwickeln, die dem Schutz der Anbieter von Gesundheitsleistungen dienen und die Verbraucher vor Infektionen, Kontamination und allergischen Reaktionen auf Naturkautschuk schützen. Dr. Henderson wird erörtern, in welcher Weise die Cariflex-Polyisoprenprodukte von Kraton Polymers den Herstellern die Möglichkeit bieten, neuartige Produkte zu entwickeln, die allen Patienten und Mitarbeitern der Gesundheitsbranche eine hervorragende Kombination von Sicherheit und Komfort bieten. Dr. Henderson wird detaillierte, vergleichende Leistungsdaten zu bestimmten Anwendungen wie medizinischen Stopfen und OP-Handschuhen liefern.

Interessierte sind herzlich dazu eingeladen, sich auf der MEDTEC Europe-Website für die kostenlose und höchst informative Präsentation von Dr. Henderson anzumelden. Außerdem können Sie sich mit Kraton-Produktexperten an Stand 1F51 persönlich unterhalten, um herauszufinden, wie die Cariflex-Polyisoprenprodukte

effektiv im

Bereich medizinischer Geräte eingesetzt werden können, beispielsweise für Katheter, Schlauchverbinder, Nadelschützer, Schutzhüllen und Kohäsivbinden, ohne dabei Verunreinigungen, Verfärbungen, Geruch und allergische Reaktionen hervorrufen. Die Cariflex-Produkte bieten eine reine und vielseitige Möglichkeit zur Herstellung von Anwendungen, die eine hohe Dehnbarkeit und Reißfestigkeit aus Naturkautschuk erfordern. Cariflex-Polyisoprenlatex ist eine saubere Alternative, die Naturkautschuklatex mit minimaler Kapitalinvestition ersetzen kann.

Wenn Sie einen Termin mit Dr. Henderson wünschen, melden Sie sich bitte bei Marcie Coronado unter +1-281-504-4975, oder Marcie.coronado @ kraton.com. Weitere Informationen zu den Cariflex(TM)-Polyisoprenprodukten erhalten Sie an Stand 1F51 auf der MEDTEC Europe, der Kraton-Website,

oder melden

Sie sich telefonisch unter +1-800-4-KRATON (572866).

Informationen zu Kraton Polymers Kraton Performance Polymers, Inc. ist über seine operative Tochtergesellschaft Kraton Polymers LLC und deren Tochtergesellschaften ein weltweit führender Hersteller technischer Polymere und Styrol-Block-Copolymeren ("SBCs"), einer Produktfamilie, für deren chemische Zusammensetzung wir vor fast fünfzig Jahren Pionierarbeit geleistet haben. SBCs sind hochtechnisierte thermoplastische Elastomere, die das Verhalten einer Vielzahl von Produkten durch eine Reihe von Eigenschaften, wie größere Elastizität, Widerstandsfähigkeit, Festigkeit, Langlebigkeit und Verarbeitbarkeit verbessern. Unsere Polymere werden bei der Herstellung einer Vielzahl von Produkten verwendet, unter anderen von Klebstoffen, Beschichtungen, Konsumgütern und Körperpflegeprodukten, Dicht- und Schmiermitteln, medizinischen Produkten, Verpackungen, Automobilen, Straßenbelägen, Bedachungen und Schuhwaren. Wir bieten derzeit unseren mehr als 800 Kunden in weltweit über 60 Ländern unsere Produkte an und sind der einzige Hersteller von SBC mit Fertigungs- und Serviceeinrichtungen auf vier Kontinenten. Wir fertigen unsere Produkte an weltweit fünf Standorten, darunter befindet sich unsere Flaggschiff-Produktionsanlage in Belpre, Ohio sowie Fertigungsanlagen in Deutschland, Frankreich und Brasilien und eine Joint-Venture-Anlage in Japan.

Vorrausschauende Aussagen Die vorliegende Pressemitteilung enthält "vorrausschauende Aussagen", worunter alle Aussagen fallen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen. Sie werden oft durch den Gebrauch von Begriffen wie "glauben", "erwarten", "schätzen", "prognostizieren", "können", "werden", "beabsichtigen", "planen", oder "vorhersehen" oder in Gesprächen über Strategien, zu erwartende Leistungen, Pläne oder Absichten charakterisiert. Alle vorrausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf aktuellen Erwartungen und Einschätzungen der Unternehmensleitung. Solche Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in vorrausschauenden Aussagen geäußerten Erwartungen abweichen können. Diese Risiken und Ungewissheiten werden unter "Part I. Item 1A. Risk Factors" des bei der Securities and Exchange Commission auf Formblatt 10-K eingereichten Jahresberichts des Unternehmens ausführlicher beschrieben und nachfolgend in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formblatt 10-Q aktualisiert. Wir verweisen hiermit in jeder Hinsicht auf all diese Einreichungen. Der Leser wird davor gewarnt, vorrausschauenden Aussagen übermäßiges Vertrauen zu schenken. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Information zu aktualisieren.

Kraton, das Kraton-Logo und sein Design, Cariflex, Nexar sowie der Slogan "Giving Innovators their Edge" sind Handelsmarken von Kraton Polymers LLC.

© Kraton Performance Polymers, Inc. 2013. Alle Rechte vorbehalten.

