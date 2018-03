Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 1. Februar 2013. Von Gabriele Starck. "Es geht um nichts mehr als um Respekt".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Frauen haben zwei Möglichkeiten, mit Sexisten umzugehen: Entweder sie schimpfen zwar, schlucken aber die Anzüglichkeiten und Übergriffe. Oder sie machen sie publik und werden damit in der Öffentlichkeit vom Opfer zur Täterin.

Er schweigt. Und seine Parteifreunde stärken ihm den Rücken, beklagen gar eine Medienverschwörung. Doch die anzügliche Bemerkung des FDP-Spitzenkandidaten Rainer Brüderle über die Oberweite einer Journalistin hat eine Lawine ausgelöst, die nicht mehr aufzuhalten ist - zu Recht. Viel zu oft schlucken Frauen im Alltag herabwürdigende Bemerkungen und plumpe Sprüche zwar angewidert, aber kommentarlos. Immerhin, Sexismen sind nicht mehr mehrheitsfähig, sie kommen nur noch von jenen Männern, die nicht damit umgehen können, dass Frau mehr ist als Mutter oder Dirne. Umso bedachter und respektvoller sollten Volksvertreter deshalb auftreten - auch im nicht- oder halböffentlichen Raum. Doch Brüderle und Co. fehlt das Unrechtsbewusstsein. Genau das macht eine breite Diskussion über Sexismus so notwendig.

Und zwar nicht nur der Anzüglichkeiten selbst wegen, sondern vor allem angesichts der Folgen für jene Frauen, die Fehltritte anprangern. Denn sie werden in der öffentlichen Meinung stets vom Opfer zur Täterin. Das zeigt auch das Beispiel der Stern-Journalistin Laura Himmelreich. Nicht Brüderles verbaler Fehltritt, sondern ihr Verhalten wurde in FAZ und Spiegel zunächst thematisiert und kritisiert. Tenor: Was hat eine junge Journalistin spätabends mit einem Politiker in der Bar zu suchen, wo doch arbeitstechnisch eh nichts mehr zu erwarten ist? Himmelreich also hat Brüderle provoziert. So wie das Frauen mit ihren Dekolletés, Haaren, Röcken, High Heels, ihrem Lippenstift bzw. ihrer reinen Anwesenheit in einer Bar eben tun.

Nur so ist erklärbar, dass Sexismen von Frauen kommentarlos hinuntergewürgt werden. Und nicht nur die: Die Dunkelziffer bei sexuellen Handgreiflichkeiten, selbst bei Vergewaltigungen, ist enorm hoch. Denn zur Unerträglichkeit des Übergriffs und der Scham kommt noch die Schuldumkehr. So gesehen wäre die Verankerung des Po-Grapschens als strafrechtlich relevantes Delikt, wie sich das Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek wünscht, nicht mehr als die unmissverständliche Festlegung von Umgangsformen. Aber selbst das wäre gut.

Sexismus beginnt dort, wo der Sender beim Empfänger ein Unbehagen erzeugt - sei es durch eine Berührung, durch Worte oder auch nur einen Blick. Mit ein wenig Einfühlungsvermögen und Respekt vor dem Gegenüber kann dessen persönliche Grenzziehung zwischen Spaß und Zumutung erkannt werden. Und diese persönliche Grenze ist nicht zu überschreiten - ohne Wenn und Aber.

