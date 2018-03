ORF-Stiftungsrat: Geschäftsführer für Tochtergesellschaften bestellt

Wrabetz: "ORF-TV-Marktanteil erstmals seit 1991 im Vorjahresvergleich wieder angestiegen"

Wien (OTS) - Im Rahmen der Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrates am Donnerstag, dem 31. Jänner 2013, im ORF-Zentrum informierte ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz unter anderem über die erfreuliche Entwicklung der ORF-TV-Marktanteile. Weiters bestellte der ORF-Stiftungsrat zwei neue Geschäftsführer für die ORF-Tochtergesellschaften Gebühren Info Service GmbH (GIS) und Marketing Service GmbH (MSG). Dr. Harald Kräuter folgt dem pensionsbedingt ausscheidenden Ing. Jürgen Menedetter nach und bildet künftig gemeinsam mit Mag. Johann Simon das Geschäftsführungsteam der GIS. Weiters werden mit den Bereichen Grafik und Promotion jene Bereiche, die das Erscheinungsbild im Fernsehen maßgeblich mitgestalten und bisher auf verschiedene Dienststellen, Direktionen und Konzernunternehmen verteilt waren, in der MSG zusammengeführt. ORF-Artdirektor Michael Hajek wird das MSG-Führungsteam, Mag. Martin Biedermann und Dr. Werner Dujmovits, als dritter, für diesen neuen Bereich zuständiger Geschäftsführer, verstärken. Weiters genehmigte der ORF-Stiftungsrat die im Zuge der geplanten Einführung der nächsten Generation des digital-terrestrischen Antennenfernsehens (DVB-T2) durch die ORF-Tochter Österreichische Rundfunksender GmbH (ORS) nötige Aufnahme neuer Geschäftszweige im Zusammenhang mit der DVB-T2-Vermarktung durch die ORS.

Außerdem informierte die ORF-Geschäftsführung über den aktuellen Planungsstand im Zusammenhang mit der Frage des ORF-Standortes und präsentierte ein dem Stiftungsrat ein erstes Raum- und Funktionsprogramm für einen gemeinsamen ORF-Standort in Wien.

Wrabetz: "ORF gut ins Jahr 2013 gestartet!"

"Sehr erfreulich ist die aktuelle Entwicklung der ORF-TV-Marktanteile: Mit 37,2 Prozent Jahresmarktanteil für die ORF-Senderflotte 2012 konnte der ORF erstmals seit 1991 seinen Jahresmarktanteil im Vergleich zum Vorjahr wieder steigern", informierte der ORF-Generaldirektor: "Auch der Jänner 2013 zeigt mit einem Marktanteil von 40,1 Prozent bisher ein ähnlich erfreuliches Bild. ORF III - Kultur und Information hat sich als einer der führenden Sender in seinem Segment etabliert. Die 55. Übertragung des Neujahrskonzertes erreichte einen Marktanteil von 61 Prozent und mehr als 1,2 Millionen Seherinnen und Seher in Österreich. Übertragen wurde es in mehr als 80 Ländern weltweit. Erfolgreich waren auch die Übertragungen aus Kitzbühel mit insgesamt mehr als 3,2 Millionen Seherinnen und Sehern sowie die Übertragungen von der 61. Vierschanzentournee. Auch die ORF-Radios konnten ihre starke Position mit einem Marktanteil von 74 Prozent absichern, wie der Radiotest für das 2. Halbjahr 2012 zeigt."

ORF für 82% der ÖsterreicherInnen primäre Informationsquelle zur Volksbefragung über die Wehrpflicht

"Mit 16 Stunden Radioinformation, 1.500 Beiträgen in unseren zwölf Radios, 15 Stunden TV-Berichterstattung, 140 Online-Storys und vielem mehr hat die ORF-Information im Zusammenhang mit der Berichterstattung im Vorfeld der Volksbefragung über die Wehrpflicht ihre große Leistungsfähigkeit einmal mehr unter Beweis gestellt", berichtete Wrabetz weiters. "Das Publikum hat uns einmal mehr sein Vertrauen geschenkt, wie eine begleitende Studie belegt: 82 % der Österreicherinnen und Österreicher nutzten den ORF als primäre Informationsquelle. Neun von zehn Seherinnen und Sehern haben die Berichterstattung im ORF verfolgt. Insgesamt erreichte der ORF mit seinem Programmschwerpunkt zur Volksbefragung 5,6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher", sagte der ORF-generaldirektor.

