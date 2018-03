Ramco ERP in der Cloud bietet mit Google Maps räumliche Fähigkeiten

Chennai, Indien (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen integriert Google Maps Engine, um sein Cloud-ERP mit

Ortserkennung und Visualisierungsfähigkeiten zu erweitern

Nachdem das Unternehmen die globale Verfügbarkeit von Ramco ERP für die Cloud, Mobiltelefone und Tablets bekannt gegeben hatte, fügte Ramco Systems seinem wichtigsten Produkt mit Google Maps heute weitere Funktionen hinzu: Ortserkennung und Visualisierungsmöglichkeiten. Um Google Maps mit Ramco ERP in der Cloud zu integrieren, hat sich Ramco Systems mit dem Team von Google Enterprise zusammengeschlossen. Mit dieser Integration erhalten Kunden jederzeit eine Echtzeitansicht Ihres Unternehmens, egal, wo sie sich gerade aufhalten.

Ramco Systems präsentierte ausserdem eine Fallstudie bei Madras Cements, dem fünftgrössten Zementhersteller Indiens und einem Pionier im Bereich Zementtechnologie. Ramco Systems hat Google Maps mit dem ERP-System des Unternehmens verbunden, um Datendarstellungen zu optimieren und Effizienz und Nutzung von Ressourcen zu verbessern.

A. V. Dharmakrishnan, CEO von Madras Cements, dazu: "Für mich als CEO eines Millionenunternehmens, das mit verderblicher Ware handelt, waren 'Echtzeit-Informationen' immer wichtig. Durch die komplexe Geschäftsumgebung von MCL mit vielen Standorten und vielen Betriebsanlagen in Zusammenhang mit einem ausgedehnten Verkaufs- und Vertriebsnetzwerk wird der Bedarf sogar noch dringender. Da die meisten unserer Mitarbeiter mobil tätig sind, müssen die Informationen im ganzen Unternehmenssystem verfügbar sein. Wir brauchten ein System, das nicht nur in der Lage ist, Transaktionsdaten zu erfassen, sondern auch Einblicke verschafft, die dazu beitragen können, die Geschäftsdynamik zu verändern. Ramcos ERP auf mobilen Geräten mit integriertem Google Maps hat uns in die Lage versetzt, noch effektiver von der Technologie zur Planung, Realisierung, Kontrolle und Analyse unserer Leistung und unserer Anlagenauslastung zu profitieren."

Hinsichtlich der Partnerschaft mit Google erklärte Virender Aggarwal, CEO von Ramco Systems: "Wir freuen uns, mit einem der innovativsten Technologieunternehmen der Welt zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft ermöglicht es jeder Führungskraft, einen Blick auf die tatsächlichen Begebenheiten in ihrem Geschäftsbereich zu werfen. Die ERP-Daten in ein leistungsstarkes Kartensystem einzuspeisen ist ein perfektes Beispiel dafür, wie ein 'Connected Enterprise', ein vernetztes Unternehmen, effizient funktioniert."

In Bezug auf die Bedeutung der weltraumgestützten Technologie für Unternehmen sagte Ricky Kapur, Google Asia Enterprise Sales Director:

"Geo ist ein brandheisser Sektor in der Informationswirtschaft. Da dieser Bereich weiter wächst, freuen wir uns darauf, mit Ramco zusammenzuarbeiten, um viele weitere indische Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Geodaten auf völlig neue Weise zu visualisieren und dadurch effizienter und wettbewerbsfähiger arbeiten zu können."

Google Maps Engine ist eine skalierbare, leistungsstarke und sichere Plattform, die die Potenz der Google Cloud für die Erstellung und Veröffentlichung von Landkarten nutzt.

Ein Demonstrationsvideo der in Google Maps integrierten Ramco-ERP finden Sie hier; Bilder vom Ramco-Google-Event können Sie hier herunterladen [https://plus.google.com/photos/118238780998276784961/albums/5839220050835991505].

Über Ramco Systems:

Ramco Systems liefert End-to-End Enterprise-Lösungen der nächsten Generation, welche eine vollständige Umsetzung von Geschäftsvorgängen in Echtzeit ermöglichen. Auf der Grundlage von Ramco VirtualWorks(R) operieren alle Ramco-Produkte in der Cloud. Sie decken den gesamten Geschäftszyklus von Transaktionen bis Analysen ab. Als Teil der Ramco Group, die einen Gesamtumsatz von 1 Mrd. USD generiert, bietet das Unternehmen ERP, HCM, SCM, CRM, Finanzdienstleistungen, Service-Management, Asset-Management, Process Control, Projektmanagement und Analysen für multiple vertikal integrierte Unternehmen über das jeweils am besten geeignete Cloud-Modell an, sei es nun eine Public-Cloud, eine Private-Cloud oder eine Community gestützte Cloud. Ramco konzentriert sich auf die Erstellung innovativer Geschäftslösungen, die schnell und kosteneffizient in komplexe Umgebungen integriert werden können. Weltweit hat Ramco bei mehr als 1.000 Kundenunternehmen in 35 Ländern über 150.000 Nutzer. Das Unternehmen unterhält 17 Niederlassungen in Indien, USA, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Südafrika und im APAC.

