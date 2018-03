ORF-Stiftungsrat: Klausur zu Programm- und Produktstrategie "ORF 2020"

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat im Herbst 2012 den unternehmensweiten Strategieprozess "ORF 2020" zur Erarbeitung der unternehmensstrategischen Leitlinien in Programm und Technologie gestartet. Am Donnerstag, dem 31. Jänner 2013, fand im ORF-Zentrum in Wien eine weitere Strategieklausur von ORF-Geschäftsführung und ORF-Stiftungsrat zur Programm- und Produktstrategie des ORF mit Referaten des Generaldirektors, des Kaufmännischen Direktors Mag. Richard Grasl, der Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner, des Hörfunkdirektors Mag. Karl Amon, von Landesdirektor Karlheinz Papst und ORF-Onlinechef Thomas Prantner statt. Die ORF-Strategie soll noch 2013 vom ORF-Stiftungsrat beschlossen werden. Begleitet wird der Strategieprozess vom renommierten Beratungsunternehmen Boston Consulting Group, Projektleiter im ORF ist Mag. Werner Herics.

Wrabetz: "Ausbau der Spartenkanäle bei Kinder- und Regionalprogrammen prüfen"

"Der ORF hat die vollständige Marktliberalisierung mit der massiven Zunahme der Konkurrenz als Marktführer in Radio, Fernsehen und Online sehr gut bewältigt. Die strategischen Leitlinien für die vergangenen Jahre waren in der 'ORF-Strategie 2015' zusammengefasst und sind weitestgehend umgesetzt", eröffnete ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sein Referat zu den Produktstrategien des ORF: "Derzeit erleben wir eine neuerliche grundlegende Änderung der Rahmenbedingungen, das Konsumentenverhalten ändert sich nachhaltig:

Klassische Medien werden digital über neue Plattformen konsumiert, der mobile, parallele und auch zeitunabhängige Medienkonsum nimmt zu. Zu den klassischen Konkurrenten kommen globale Player wie Google, Apple oder Amazon hinzu! Auf diese technischen Umbrüche muss der ORF in seiner Strategie 2020 reagieren: Die Finanzierungsgrundlagen des ORF müssen nachhaltig weiterentwickelt werden, die Produktionsmethoden sind anzupassen, die Messung von Reichweiten und Marktanteilen muss adaptiert werden, das Produktportfolio und das Plattformmanagement des ORF sind ebenso weiterzuentwickeln wie die Unternehmensorganisation."

"Für das ORF-Portfolio, unsere Senderfamilie, bedeutet das, die gute Positionierung vor allem auch beim jungen Publikum und im Tagesverlauf in allen drei Mediengattungen weiterzuentwickeln. Eine Erweiterung des ORF-Portfolios ist vor allem im Bereich des Kinderfernsehens und des regionalen Fernsehens in Form von Spartenkanälen denkbar", so der ORF-Generaldirektor: "Wie groß die Innovationskraft des ORF ist, zeigt das Beispiel der Second-Screen-App, die der ORF zur Ski-WM in Schladming in den nächsten Tagen vorstellt!"

Grasl: "ORF-Finanzierung nachhaltig stabil halten!"

Der Kaufmännische Direktor des ORF, Mag. Richard Grasl, nannte sechs Strategien, um die Finanzierung des ORF nachhaltig stabil zu halten:

"Wir müssen das Gebührenmodell absichern und legitimieren. Dazu ist es notwendig, die Touchpoints mit dem ORF zu maximieren, um jede Österreicherin, jeden Österreicher zu erreichen. Darüber hinaus muss der ORF verstärkt kommunizieren, was der Konsument für die Gebühr bekommt. Zweitens gilt es, die Werbeerlöse stabil zu halten - mit noch besserem Vertrieb, neuen Werbeformen und der Betonung des Qualitätsumfelds. Drittens sollen Aktivitäten bei neuen Erlösformen weiter ausgebaut werden. Kostenseitig muss sich der ORF viertens auf sein Kerngeschäft konzentrieren und die Effizienz im Programm steigern, um Hochglanzproduktionen mit geringeren Kosten produzieren zu können. Bei den Fixkosten geht es fünftens um deren Flexibilisierung, und schließlich müssen wir uns auch die Frage nach der Allokation der Mittel stellen: Wo investieren wir, wie verteilen wir effizienter?"

Zechner: "ORF-TV als Medienhomebase des österreichischen Publikums!"

Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner skizzierte die Schwerpunkte beim ORF-Fernsehen: "Die Anforderungen, die die Menschen an das Fernsehen stellen, sind seit vielen Jahren laut Langzeitstudie gleich: Sie wollen sich auf der Couch zurücklehnen, informiert werden, sich unterhalten und sich dabei entspannen. Diese Bedürfnisse müssen wir auch 2020 mit unseren starken Marken erfüllen. Wir müssen unsere unverwechselbare Qualität halten und den Informations-, Doku und Fictionanteil erhöhen, damit wir auch 2020 ein Leuchtturm zur Orientierung der Österreicherinnen und Österreicher in einer immer komplexeren Medienwelt sind. Wir brauchen die Rechte für die großen Live-Sportevents, müssen selbst Live-Highlights schaffen, bei denen sich die ganze Familie vor dem Fernseher versammelt, wir brauchen rot-weiß-rote Fiction, die Identität schafft, und kreativen Freiraum im Unternehmen und mit externen Partnern für neue Ideen, die wir besonders in Zeiten des Spardrucks brauchen. Wenn nicht-lineares Fernsehen an Bedeutung gewinnt, müssen die ORF-Marken, unsere Programmfarben so stark und hochwertig sein, dass sich die Menschen auch dann für ihren unverwechselbaren ORF auf allen Plattformen und Vertriebswegen entscheiden."

Amon: "ORF-Radios verstärken Strategien zur Verjüngung und zum Community-Building"

ORF-Hörfunkdirektor Mag. Karl Amon zeigte in seiner Präsentation technologiebedingtes Entwicklungspotenzial für das Medium Radio auf, das insbesondere eine spezifischere Ansprache verschiedener Zielgruppen ermögliche. "Die Radionutzung über Mobiltelefon und Internet wird in den nächsten Jahren sprunghaft ansteigen. Gerade bei diesen Medien können wir unsere Radioprogramme noch zielgruppengerechter aufbereiten und über ein und denselben Radiosender gleichzeitig verschiedene Musik-Geschmäcker bedienen. Für alle ORF-Radios, aber auch Off-Air-Einrichtungen wie das ORF-Radio-Symphonieorchester oder das RadioKulturhaus gilt es, Strategien zur Verjüngung und zum Community-Building weiterzuverfolgen und weiterzuentwickeln".

ORF-Landesstudios gehören zu wichtigsten strategischen Assets des ORF

ORF-Burgenland-Direktor Karlheinz Papst gab einen Überblick über die Strategien der ORF-Landesstudios: "Die Landesstudios werden auch in Zukunft - im Spannungsfeld zwischen Heimatverbundenheit und Weltoffenheit - Garanten für die nötige Orientierung sein, die Landesstudios schaffen dadurch Identität und Bindungen beim Publikum. Sie bleiben damit auch in den nächsten Jahren eines der wichtigsten strategischen Assets des ORF. Beweis dafür ist der Erfolg der Produkte: "Bundesland heute", die Regionalradios und die Angebote auf bundesland.ORF.at sind Marktführer in ihrer Zielgruppe. In ihrer Programm- und Produktstrategie 2020 setzen die Landesstudios daher weiterhin auf Regionalität. Der Live-Anteil in den täglichen Sendungen soll noch stärker ausgebaut, der regionale Content in allen Programmen des ORF muss - unter Berücksichtigung der redaktionellen Möglichkeiten - stetig erhöht werden. Mit Landesstudio-übergreifenden Produktionen wird es gelingen, mehr Österreich in das Programmangebot des ORF zu bringen. Das macht den ORF im Umfeld eines immer stärker werdenden Mitbewerbs unverwechselbar und unverzichtbar."

ORF-Content auf allen Plattformen, TVthek-Ausbau, App-Strategie und HbbTV-Pläne

ORF-Onlinechef Thomas Prantner gab in seiner Präsentation einen Überblick über Strategie, Angebot und Ausbaupläne des ORF als multimediales Medienunternehmen: "Die zentrale Aufgabe von ORF-Online ist es, ORF-Angebote für alle wesentlichen Plattformen und Endgeräte live und on demand zur Verfügung zu stellen. Dies dient nicht nur der Absicherung der Marktführerschaft von ORF.at, sondern auch einem veränderten Mediennutzungsverhalten vieler Menschen, Content verstärkt zeit- und ortsunabhängig zu konsumieren." Konkret plant die Direktion für Technik, Online und neue Medien einen inhaltlichen und technischen Ausbau der erfolgreichen ORF-Videoplattform TVthek, die noch im 1. Halbjahr auch auf Windows 8 und in den Kabelnetzen LIWEST, Salzburg AG und kabelplus zu empfangen sein wird. Weiters stellte Prantner die App-Strategie und das mögliche HbbTV-Angebot des ORF vor, das im 2. Quartal 2013 starten soll. Geplant ist via HbbTV nicht nur die TVthek und den ORF TELETEXT, sondern auch ein News,- Sport-und Wetterportal anzubieten.

