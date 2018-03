Nationalrat - Prähauser: Bundesheer braucht Reformen

Aufwertung der Miliz und Installierung des Sozialen Jahres nötig

Wien (OTS/SK) - Ab jetzt müsse "zum Wohle der Republik" das Heer reformiert werden, hat SPÖ-Verteidigungssprecher Stefan Prähauser zur Dringlichen Anfrage bezüglich der Beibehaltung der Wehrpflicht erklärt. In der heutigen Nationalratssitzung appellierte Prähauser an alle Verteidigungssprecher, einen "gemeinsamen Weg für das Bundesheer" zu finden und den Auftrag der Bevölkerung umzusetzen. ****

In den Vorschlägen von Bundesminister Norbert Darabos zum Berufsheer sieht Prähauser "Aspekte, über die man auch in der Zukunft auch weiter diskutieren sollte". Beispielsweise die Miliz künftig entsprechend aufzuwerten, hält der SPÖ-Verteidigungssprecher für eine "hervorragende Idee". Auch das Modell von Bundesminister Rudolf Hundstorfer eines bezahlten freiwilligen Sozialen Jahres für Männer und Frauen sollte man versuchen zu installieren. Mit dem Zivildienst stehe das bezahlte freiwillige Soziale Jahr "in keiner Weise in Konkurrenz - man muss nur den Mut haben solche Dinge gemeinsam anzugehen".

Weiters appellierte Prähauser an die Wehrsprecher aller Fraktionen, den Auftrag der Bevölkerung, gemeinsam mit dem Bundesminister anzunehmen und einen gemeinsamen Weg für das Heer zu finden:

"Begonnen bei einer gemeinsamen Sicherheitsstrategie, denn das geht uns alle an. In wesentlichen Fragen der Sicherheit ist nur etwas zu bewegen, wenn man wirklich bereit ist zusammenzuarbeiten." So will Prähauser eine "tragbare Landesverteidigung" unter der Wahrung Österreichs Neutralität auf die Beine stellen, die auch den internationalen Verpflichtungen "gerecht werden kann". (Schluss) ok /sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum