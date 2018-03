SP-Stepp: City-Buslinie 1A muss auf jeden Fall erhalten bleiben

Wien (OTS/SPW-K) - "Die City-Buslinie 1A muss auf jeden Fall erhalten bleiben", so die stellvertretende Bezirksvorsteherin des ersten Bezirks, Daniela Stepp (SP). "Ich will, dass Radfahren im Bereich der Habsburgergasse möglich sein soll, aber auch die Bedenken der Wiener Linien sind ernst zu nehmen."

Bei einer Fahrbahnbreite von vier Metern und einer Busbreite von 3,7 Metern sei dies aber nicht möglich, so Stepp: "Hier sind aber aufgeregte Reaktionen wenig hilfreich, sondern hier braucht es konkrete Vorschläge. Und ich schlage hier konkret eine so genannte Begegnungszone vor, dass heißt, das Fahrbahn und Gehsteig auf ein Niveau gebracht werden. So kann die Habsburgergasse sowohl vom Citybus als auch von Radfahrern genutzt werden."

