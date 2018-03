EANS-Adhoc: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG / Liefervertrag über elektronische Reisepässe zwischen Österreichischer Staatsdruckerei und der Republik Kosovo gekündigt

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Öffentliche Aufträge/Verträge

31.01.2013

Wien, am 31. Jänner 2013. Die Österreichische Staatsdruckerei Holding AG (OeSD) gibt bekannt, dass der Vertrag mit der Republik Kosovo über die Lieferung von elektronischen Reisepässen gekündigt wurde.

Wie bereits am 3. Dezember 2012 via Ad-hoc-Information mitgeteilt, sah sich die OeSD aufgrund anhaltenden Zahlungsverzugs durch die Republik Kosovo gezwungen, ihre Leistungen vertragskonform - bei Aufrechterhaltung des Vertrags - vorerst auszusetzen. Die in der Folge stattgefundenen Gespräche mit hochrangigen Vertretern des Vertragspartners - dem Innenministerium der Republik Kosovo -über eine Begleichung der ausstehenden Zahlungsbeträge sowie über eine Wiederaufnahme der Leistungen erbrachten kein Ergebnis und mündeten in der Kündigung des Liefervertrags.

Die OeSD prüft derzeit rechtliche Schritte, die Erfüllung des Vertrages durchzusetzen.

