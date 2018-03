Global Poker Index gibt Start von "Fantasy Poker Manager" bekannt

Sliema, Malta (ots/PRNewswire) - Pokerfans haben nun eine neue Möglichkeit, ihren Lieblingsspielern über ein innovatives Fantasy-Spiel zu folgen, das von Zokay Entertainment, dem Inhaber des Global Poker Index (GPI) entwickelt wurde. The Fantasy Poker Manager ist ein kostenloses Social Game, das über den GPI läuft und ab sofort auf Facebook verfügbar ist. The Fantasy Poker Manager bietet Pokerfans rund um die Welt ein eingängiges und benutzerfreundliches Fantasy-Spiel, das auf Live-Pokerturnieren basiert und die Möglichkeit bietet, mit anderen Fans und Pokerspielern in Kontakt zu treten. The Fantasy Poker Manager macht die Pokerturniere noch spannender und interaktiver. Das ist das Hauptziel des Global Poker Index. "The Fantasy Poker Manager füllt eine wichtige Marktlücke in der Poker-Community aus, da er als Brücke zwischen Online Poker, Social Poker und Live-Pokerturnieren fungiert", erklärte der CEO Alex Dreyfus. "Das wird den Poker als die Sportart fördern, die er ist, und wird Fans und professionelle Spieler näher zusammenbringen. The Fantasy Poker Manager ist eine natürliche Erweiterung des GPI, des besten und anerkanntesten Rankingsystems für Pokerspieler auf der ganzen Welt."

https://apps.facebook.com/fantasypokermanager

The Fantasy Poker Manager bietet dem Nutzer die Möglichkeit, ein Team von bis zu 10 Spielern zu erstellen. Dabei können die bekanntesten und erfolgreichsten Spieler ausgewählt werden und es kann ein virtuelles Budget von 1.000.000 USD eingesetzt werden. Der Preis jedes Spielers ist an den GPI-Ranglistenplatz sowie an seine Beliebtheit unter anderen Nutzern von Fantasy Poker Manager gekoppelt. Die Punkte werden jedes Mal gezählt, wenn einer der Spieler des Teams das Geld am Ende in einem Live-Pokerturnier gewinnt. The Fantasy Poker Manager wird Veranstaltungen auf der ganzen Welt organisieren (darunter die World Series of Poker und die World Poker Tour), so dass die Teams fast jede Woche im Jahr spielen können. Neben der Erstellung von Teams, die rund um die Welt virtuell gegeneinander antreten können, werden weitere interessante Funktionen geboten. Es kann beispielsweise ein einzelner Freund zum Turnier herausgefordert werden, es können private Ligen mit einer Gruppe von Freunden erstellt werden und es kann nach Spielern gesucht werden, deren Leistungen mitverfolgt werden können.

The Fantasy Poker Manager wird zunächst auf Facebook an den Start gehen und wird viele der beliebten und bekannten Facebook-Funktionen beinhalten, wobei auch einzigartige Inhalte über den Global Poker Index zur Verfügung gestellt werden. Das Spiel richtet sich an die 40 Millionen Nutzer, die regelmässig Fantasy-Sport spielen, sowie an die 50 Millionen Nutzer von Online-Pokerspielen auf Facebook und anderen Seiten. Zusätzliche Funktionen des Spiels sowie die Version für Mobilgeräte werden in den kommenden Monaten verfügbar sein.

In den sechs Monaten seit der Übernahme durch Zokay Entertainment wurde die GPI in ihrer Position als weltweite Bewertungsautorität für Live-Pokerturniere gestärkt. Zokay arbeitet weiterhin an der Entwicklung des GPI als wichtigstes Tool und Rankingsystem für die Pokerbranche. Es wird erwartet, mit einer bedeutenden Investition in die Förderung in Poker und den GPI auf der ganzen Welt die Branchenstandards für die Multimilliarden-Dollar schwere Poker-Industrie anzuheben. In den kommenden Monaten ist noch viel Spannendes von Zokay Entertainment und dem Global Poker Index zu erwarten.

Weiter Informationen erhalten Sie bei Alex Dreyfus - +356-99-99-78-78 - alex @ zokay.com.

http://www.globalpokerindex.com [\\lonpivdocs\redocs\2012\www.globalpokerindex.com ] / http://www.fantasypokermanager.com [\\lonpivdocs\redocs\2012\www.fantasypokermanager.com ] / https://twitter.com/FantasyPoker