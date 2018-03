Blue Belt Technologies gibt ersten US-Auftrag für das chirurgische NavioPFS System bekannt

Pittsburgh (ots/PRNewswire) - Blue Belt Technologies, Inc., ein innovatives medizintechnisches Unternehmen und Vermarkter des orthopädisch-chirurgischen Präzisionssystems für unikondylären Knieersatz, NavioPFS(TM), gab heute den ersten Auftrag für das NavioPFS System in den Vereinigten Staaten bekannt. Das Community Regional Medical Center [Regionales medizinisches Zentrum] in Fresno, Kalifornien, verfügt als Kompetenzzentrum über ein Gelenkersatzprogramm und ist ein Blue Distinction Center für Knie-und Hüftgelenkersatz. Man erwartet, dass das Community Regional das erste US-amerikanische Zentrum von Blue Belt wird und im Februar 2013 unter der Leitung von Dr. D. Kevin Lester mit Operationen für den partiellen Ersatz des Knies mithilfe von Navio beginnt.

"Die Navio-Technologie ermöglicht es mir, den Knochen für einen teilweisen Ersatz des Knies genau zu planen und vorzubereiten. Damit steht Patienten mit leichter bis mittlerer Osteoarthritis und Knieschmerzen eine Operation mit durchaus positiven Auswirkungen zur Verfügung", sagt Dr. Lester, ein orthopädischer Chirurg am Community Regional. "Das Design des NavioPFS Handgeräts lässt sich einfach in den normalen Arbeitsablauf in meinem OP-Saal integrieren und ermöglicht mir eine sehr genaue Kontrolle. Ich bin froh, dass ich meinen Patienten jetzt Navio-Knieoperationen anbieten kann."

Das NavioPFS System für unikondylären Knieersatz verwendet eine fortschrittliche, CT-freie intraoperative Registrierungs-, Planungs-und Navigationsplattform, die den Chirurgen bei der Entwicklung patientenspezifischer Operationspläne unterstützt. Das computergesteuerte Handgerät hilft dem Chirurgen bei der Vorbereitung des Knochens mit reproduzierbarer Genauigkeit. Precision Freehand Sculpting [freihändige Präzisionsformung], die dem NavioPFS zugrunde liegende Technologie für Handgeräte, ist die nächste Entwicklungsstufe von orthopädischen, roboterunterstützten Geräten, welche die Bedeutung des Chirurgen in computergestützten Verfahren erneut hervorhebt.

"Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein nur sechs Wochen nach Erhalt unserer FDA-Freigabe im Dezember 2012 bekannt geben zu können. Das Community Regional und Dr. Lester sind hervorragende Partner, um das NavioPFS System den Patienten und Kunden in den USA vorzustellen", erklärt Eric B. Timko, President und CEO von Blue Belt Technologies. "Dieser erste Auftrag stärkt unser Ziel, im Rahmen der Markteinführung des NavioPFS Systems in den Vereinigten Staaten und Europa, mit der Kommerzialisierung in den USA in diesem Jahr zu beginnen."

Blue Belt Technologies, Inc.

Blue Belt Technologies, Inc. entwickelt die nächste Generation "intelligenter" chirurgischer Instrumente mit Präzisionsrobotik, die zunächst bei orthopädischen Eingriffen und anschließend in anderen chirurgischen Fachgebieten, wie der Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie sowie der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO), eingesetzt werden sollen. Das NavioPFS-System des Unternehmens verfügt über eine patentierte Technik, die dem Chirurgen mithilfe eines intelligenten, computerunterstützten, handgehaltenen Geräts die präzise robotische Kontrolle beim Schneiden von Knochen ermöglicht. Das NavioPFS-System bietet dem Chirurgen ein zusätzliches Sicherheitsniveau und höhere Genauigkeit bei der Knochenformung bei minimalinvasiven Inzisionen.

Web site: http://www.bluebelttech.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Eric B. Timko, +1-412-683-3844, etimko @ bluebelttech.com