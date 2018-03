VRÖ AWARD in Gold an Continental, Silber an Semperit

Wien (OTS) - Im zwei Jahresrhythmus werden vom Verband der Reifenspezialisten Österreichs (VRÖ) die VRÖ Awards an die Reifenhersteller vergeben. Stimmberechtigt sind alle VRÖ Mitglieder und diese entscheiden, welche Reifenhersteller den Fachhandel in den vergangenen zwei Jahren am wirkungsvollsten unterstützt haben. Bewertet werden unter anderem die Qualität der Produkte, die Verkaufsmannschaft und die Preispolitik wie auch die Lieferfähigkeit aller Reifendimension.

Gleich zweimal freuen konnte sich Semperit GF Dr. Andrea Appel. Sie erhielt den VRÖ Award in Gold für Continental in der Gruppe PKW-Reifen und Silber für Semperit in der Kategorie LKW-Reifen.

Dr. Andrea Appel ist seit Mitte des Vorjahres für Semperit Reifen GmbH in Österreich verantwortlich. Die gebürtige Münchnerin ist seit 1998 bei Continental, kommt ursprünglich aus der Wissenschaft und war zu Beginn ihrer Laufbahn als Chemikerin in der Reifenentwicklung international tätig.

Semperit ist eine Marke der Continental AG

Continental-Konzern

Continental gehört mit einem Umsatz von 30,5 Milliarden Euro im Jahr 2011 weltweit zu den führenden Automobilzulieferern. Als Anbieter von Reifen, Bremssystemen, Systemen und Komponenten für Antriebe und Fahrwerk, Instrumentierung, Infotainment-Lösungen, Fahrzeugelektronik und technischen Elastomerprodukten trägt Continental zu mehr Fahrsicherheit und zum globalen Klimaschutz bei. Continental ist darüber hinaus ein kompetenter Partner in der vernetzten, automobilen Kommunikation. Continental beschäftigt derzeit rund 170.000 Mitarbeiter in 46 Ländern. www.continental-corporation.com

Reifen-Division

Die Reifen-Division bündelt die Geschäftsbereiche Pkw-, Lkw-, Bus-und Industrie-Reifen sowie die Zweirad-Reifen-Aktivitäten. Als einer der weltweit führenden Reifenhersteller hat die Division 2011

mit mehr als 41.000 Mitarbeitern einen kumulierten Umsatz von mehr als 8,8 Mrd. Euro erwirtschaftet. Die Reifen-Division verfügt heute über 22 Produktions- und Entwicklungs-Standorte weltweit. Das breite Produktportfolio sowie kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung leisten einen wichtigen Beitrag zu wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität.

Pkw-Reifen

Continental zählt zu den führenden Pkw-Reifen-Herstellern in Europa und ist in Erstausrüstung und Ersatzgeschäft insgesamt der viertgrößte Pkw-Reifen-Hersteller weltweit. Der Fokus für die Produkt-entwicklung der Premium-Marke Continental liegt auf der Optimierung aller sicherheitsrelevanten Eigenschaften bei gleichzeitig minimiertem Rollwiderstand.

Nfz-Reifen

Der Geschäftsbereich Nutzfahrzeugreifen ist mit einem Umsatz von mehr als 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2011 einer der größten Hersteller von Lkw-, Bus- und Industrie-Reifen weltweit. www.continental-truck-tires.com

Sponsoring

Die Reifen-Division ist ein Offizieller Sponsor des DFB-Pokal, der FIFA WM 2014 in Brasilien sowie der UEFA EURO 2016TM in Frankreich.

