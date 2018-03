Vorratsdatenspeicherung: BZÖ-Grosz: "Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger"

"SPÖ und ÖVP teilen plötzlich Oppositionsbedenken"

Wien (OTS) - "Es ist eigenartig, dass SPÖ und ÖVP jetzt plötzlich alle Bedenken der Opposition teilen und damit das Debakel um die rot-schwarze Beschlussfassung der Vorratsdatenspeicherung vertuschen wollen. Es entspricht sicher nicht dem sozialdemokratischen Heldenmut, dass man in Tradition von Bundespräsident Fischer auf die Toilette verschwindet, wenn es darum geht, die Interessen der Bevölkerung zu vertreten", so BZÖ-Justizsprecher Abg. Gerald Grosz im Rahmen der Parlamentsdebatte in Richtung SPÖ-Abg. Maier, der beim Beschluss der Vorratsdatenspeicherung im Jahr 2011 den Saal verlassen hatte und der Abstimmung ferngeblieben war.

"Jetzt ist endgültig klar, wovor das BZÖ schon immer gewarnt hat, nämlich, dass die Vorratsdatenspeicherung ein Eingriff in die Grund-und Freiheitsrechte der Bürger ist. Nicht Kriminelle sind im Fadenkreuz dieser Datenspeicherung, sondern die anständigen und unbescholtenen Bürger. Es widerspricht den Grundrechten, wenn ohne richterliche Genehmigung in die unmittelbare Freiheit der Menschen eingegriffen wird. Die Opposition hat bereits vor Jahren darauf aufmerksam gemacht, trotzdem wurde sie von SPÖ und ÖVP beschlossen. Der heutige Versuch, hier zurück zu rudern, ist unglaubwürdig", kritisierte Grosz.

"Das BZÖ bekämpft die Vorratsdatenspeicherung, weil sie dazu dient, den einfachen und unbescholtenen Bürgern "ins Schlüsselloch zu schauen". Aber wir stehen dazu, dass man den staatlichen Behörden die notwenigen Mittel in die Hand geben muss, um Terrorismus, Islamismus, Kinderpornographie und die organisierte Kriminalität wirkungsvoll entgegenzutreten", betonte der BZÖ-Justizsprecher.

