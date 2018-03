Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Landtagspräsidenten a.D. Ing. Fritz Hofmann zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Landtagspräsidenten a.D. Ing. Fritz Hofmann zum 85. Geburtstag ein Glückwunschschreiten übermittelt, in dem er ihm für seine erfolgreiche politische Arbeit dankt. "Viele Initiativen während Ihrer Zeit als Wiener Stadtrat und als Landtagspräsident werden mit Ihrem Namen in Verbindung bleiben", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at