TSMC Solar erzielt mit Dünnschicht Modulen regulärer Größe (1,09 Quadratmeter) einen Effizienzrekord von 15,1 %

Taichung, Taiwan (ots/PRNewswire) - TSMC Solar Ltd. gab heute bekannt, dass sowohl TÜV SÜD als auch UL bestätigt haben, dass das Unternehmen mit seinem CIGS-Rekordmodul kommerzieller Größenordnung (1,09 Quadratmeter) eine Flächenleistung von 15,1 % erzielt hat. Mit dem Rekordmodul wurde in Sachen monolithische Dünnschicht-Moduleffizienz ein neuer Weltrekord erzielt. Produziert wurde es mit den Anlagen und Materialien der laufenden Produktion in der Fertigungsstätte des Unternehmens in Taichung (Taiwan).

"In nur einem Jahr haben wir mit unserer Prozesstechnologie große Fortschritte erzielt. Unsere Rekordmodule verfügen nun über eine vergleichbare Moduleffizienz wie multikristalline Siliziummodule des Massenmarkts. Somit hat TSMC Solar seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, das Hocheffizienzpotenzial unserer CIGS-Technologie ausschöpfen zu können. Die überlegene Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologie erklärt sich aus ihrer Hocheffizienz, ihrer exzellenten Leistung bei hohen Temperaturen und aus ihren ureigenen Vorteilen hinsichtlich der Kostenstruktur", so Ying-Chen Chao, der Präsident von TSMC Solar.

"Unsere Fähigkeit, die Moduleffizienz kontinuierlich zu verbessern, wissen Kunden sehr zu schätzen. Darüber hinaus bieten Module der TS-CIGS-Serie gegenüber kristallinen Siliziummodulen im hohen Temperaturbereich bis zu 5 % zusätzlichen Energieertrag", so Stephen McKenery, Leiter des weltweiten Vertriebs von TSMC Solar.

Informationen zu TSMC Solar

TSMC Solar Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Taiwan Semiconductor Manufacturing, Inc. , dem anerkannten Marktführer mit Schwerpunktbereich Halbleiter im Foundry-Segment und einem Börsenwert von über 90 Mrd. USD. Der Geschäftsbereich Solar von TSMC wurde im Mai 2009 gegründet und hat seine Zentrale in Taichung (Taiwan). Vertriebsniederlassungen befinden sich zudem in Hamburg (Deutschland), San Jose (Kalifornien) und Boston (Massachusetts).

