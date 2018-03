VRÖ Awards

Wien (OTS) - Im Zwei-Jahresrhythmus werden vom Verband der Reifenspezialisten Österreichs (VRÖ) die VRÖ Awards an die Reifenhersteller vergeben. Stimmberechtigt sind alle VRÖ Mitglieder. Bewertet werden unter anderem die Qualität der Produkte, die Verkaufsmannschaft und die Preispolitik wie auch die Lieferfähigkeit aller Reifendimension.

VRÖ Obmann James Tennant gratulierte Semperit GF Dr. Andrea Appel zum VRÖ Award in Gold für Continental in der Gruppe PKW-Reifen und zu Silber für Semperit in der Kategorie LKW-Reifen.

Gerhard Mandl (Dunlop) freute sich über den VRÖ Award in Silber für die Gruppe PKW -Reifen, Bronze ging an Vredestein GF Thomas Körpert.

Mit Gold in der Kategorie LKW ausgezeichnet wurde Goodyear. Michael Locher (Verkaufsdirektor Nutzfahrzeugreifen Goodyear Dunlop Österreich und Schweiz) übernahm den Preis. Die Bronzeauszeichnung ging an Christian Mielacher/Pirelli.

Die Preisträger der VRÖ Awards

PKW-Award in Gold Continental PKW-Award in Silber Dunlop PKW-Award in Bronze Vredestein LKW-Award in Gold Goodyear LKW-Award in Silber Semperit LKW-Award in Bronze Pirelli

