Cryo-Save eröffnet Afrikas modernstes Labor für Kryokonservierung

Zürich (ots/PRNewswire) - Cryo-Save öffnet heute die Türen zu seinem hochmodernen Labor in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria. Das neu errichtete Labor ist die modernste Einrichtung ihrer Art in ganz Afrika und die grösste Lagermöglichkeit für Stammzellen auf dem Kontinent. Es löst das Labor in Kapstadt ab. Cryo-Save ist die führende Familien-Stammzellenbank und lagert über 225.000 Stammzellen-Proben aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe.

Cryo-Save verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und Fachwissen auf dem neuesten Stand der Technik als Grundlage für eine starke und zuverlässige Organisation. Im Einklang mit seiner internationalen Geschäftsstrategie lagert Cryo-Save Proben aus über 70 Ländern auf sechs Kontinenten und verfügt über modernste Verarbeitungseinrichtungen in Belgien, Deutschland, Dubai, Indien und Südafrika.

"Als fortschrittlichstes Labor für Stammzellen-Kryokonservierung auf dem afrikanischen Kontinent bietet unsere neue Einrichtung afrikanischen Familien die neuesten technologischen Möglichkeiten und Fachkenntnisse. Unser ultramodernes Labor ermöglicht es ihnen, Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe nach den höchsten Standards zu lagern und somit ihre Lieben zu schützen", sagt Arnoud van Tulder, CEO der Cryo-Save AG.

Nabelschnurblut enthält spezialisierte Stammzellen mit der einzigartigen Fähigkeit sich in sämtliche verschiedene Blutzellentypen weiterentwickeln zu können, und Cryo-Save spielt eine entscheidende Rolle dabei, Stammzellenlagerung für Südafrika und die Subsahara-Staaten verfügbar zu machen. Die Aufbewahrung dieser Zellen garantiert einen lebenslangen Zugang zu den eigenen reinen Stammzellen des Babys für das Kind selbst oder seine Geschwister. Diese Zellen könnten dazu eingesetzt werden, etliche oftmals auch schwerwiegende Krankheiten zu heilen, die im Laufe des Lebens auftreten könnten.

"Zusätzlich zu unserem Angebot an Dienstleistungen auf höchstem Niveau für unsere Kunden wird das neue Labor ausserdem Möglichkeiten zur Unterstützung ausgesuchter klinischer Studien und Forschungsprojekte bieten. Und in weiterer Zukunft wird Cryo-Save Südafrika auch in der Lage sein, der Medizinbranche noch andere Tieftemperatur-Dienstleistungen anzubieten. Das ist eine Sache, die wir absolut spannend finden", so Louis Rehrl, Managing Director von Cryo-Save Südafrika.

Weitere Informationen:

Über Cryo-Save:

Cryo-Save, die führende internationale Familien-Stammzellenbank, lagert über 225.000 Proben aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe. Schon heute können viele Krankheiten unter Einsatz von Stammzellen geheilt werden, und die Anzahl an Behandlungsmöglichkeiten wird noch weiter zunehmen. Cryo-Save verwahrt kryokonservierte Präparate aus über 70 Ländern auf sechs Kontinenten und verfügt über ultramoderne Verarbeitungs- und Lagereinrichtungen in Belgien, Deutschland, Dubai, Indien und Südafrika.

http://www.cryo-save.com

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ann Van Gysel,

Communications Manager, Cryo-Save AG. ann.vangysel @ cryo-save.com, +41

55

222 0256