Extra Toto (29./30.1.2013): Jackpot - 10.000 Euro warten

Jackpot auch beim Elfer und im ersten Rang der Torwette

Wien (OTS) - Acht Unentschieden, also acht Mal Tipp X in der richtigen Zwölferkolonne, damit hatte kein Extra Toto Spielteilnehmer gerechnet. Und so kam es, dass es weder einen Zwölfer noch einen Elfer gab. Jackpot also in beiden Rängen, beim Zwölfer geht es in der nächsten Runde um etwa 10.000 Euro, beim Elfer um rund 5.000 Euro.

Und da aller guten Dinge drei sind, gibt es auch in der Torwette einen Jackpot. Keine vier richtigen Ergebnisse also, und so bleiben mehr als 500 Euro im Topf.

3. Extra Toto Runde am 6. Februar.2013

1 Wales - Österreich 2 Frankreich - Deutschland 3 England - Brasilien 4 Niederlande - Italien 5 Schweden - Argentinien 6 Irland - Polen 7 Griechenland - Schweiz 8 Türkei - Tschechien 9 Belgien - Slowakei 10 Portugal - Ecuador 11 Spanien - Uruguay 12 Slowenien - Bosnien-Herzegowina

Spiele 1 bis 12: Freundschaftliche Länderspiele.

Spiel 11 findet in Doha statt.

Annahmeschluss: Mittwoch, 6. Februar 2013, 17.50 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 2. Extra Toto Runde

JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 3.830,90 - 10.000,00 Euro warten JP Elfer, im Topf bleiben EUR 1.915,40 5 Zehner zu je EUR 383,00

Der richtige Tipp: X X X / 1 1 X / 2 X X / 1 X X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 502,20 Torwette 2. Rang: 18 zu je EUR 18,60

Torwette-Resultate: 2:2 2:2 1:1 2:1

