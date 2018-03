Hohenhaus Tenne Schladming: Der Hotspot für Journalisten

Die Alpine Ski-WM in gemütlicher Atmosphäre für Medienverteter

Schladming (OTS/wnd.at) - Wenn von 4. bis 17. Februar die besten Skifahrer der Welt auf der legendären Planai um WM-Medaillen kämpfen, wird die "Hohenhaus Tenne Schladming" zum beliebten Treffpunkt für Prominente, Athleten, Meinungsbildner, Politiker und Journalisten.

Anmeldung per E-Mail

Wenn Sie Interesse an einem Besuch in der "Hohenhaus Tenne Schladming" bekommen haben, dann richten Sie Ihre Anfrage (unter Angabe des Mediums) bitte per E-Mail an wmoffice @ weinturm.at. Die "Hohenhaus Tenne Schladming" freut sich auf Ihren Besuch. Selbstverständlich ist im Bedarfsfalle ein Arbeitsplatz für Sie reserviert.

Kontakt: Markus Neißl, Telefon: +43(0)664/46 84 460, E-Mail:

wmoffice@weinturm.at

Mag. Hermann Gruber, +43(0)3687/23310, hermann.gruber @ schladming-dachstein.at