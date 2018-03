Nationalrat - Bures: Mehr Sicherheit und mehr Raum für den Radverkehr

Novelle enthält Erleichterung für Menschen mit Behinderung und Parkerleichterungen für Hebammen

Wien (OTS/SK) - Verkehrsministerin Doris Bures betonte heute, Donnerstag, in ihrer Rede zur Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) im Nationalrat, dass zukünftig mehr Raum und Sicherheit sowie klare Regeln für Radfahrerinnen und Radfahrer geschaffen werden. Mit dem "Fahrrad-Paket" bekommen Straßenerhalter die gesetzliche Möglichkeit, eigene Fahrradstraßen und Begegnungszonen zu schaffen. Zudem wird das Handy-Telefonieren am Rad ausdrücklich verboten. "Radfahren boomt. Das ist sowohl aus gesundheitlichen als auch Umweltaspekten positiv. Mit der aktuellen Novelle wird die StVO an diese erfreuliche Tendenz angepasst", betonte Bures. Es soll ein kooperatives und rücksichtsvolles Miteinander bei höchster Sicherheit für alle Menschen im Straßenverkehr garantiert werden. ****

Die wichtigsten Neuerungen der Novelle betreffen mehr Raum und mehr Sicherheit für Radfahrer. "Künftig dürfen Straßenerhalter eigene Fahrradstraßen und Begegnungszonen schaffen, die zu einem respektvollen Verhalten unter allen Straßennutzern beitragen werden", zeigte sich Bures überzeugt. Aus Gründen der Sicherheit soll künftig auch am Fahrrad - so wie beim Autofahren - ein dezidiertes Handytelefonierverbot gelten.

Bures wies außerdem darauf hin, dass die Novelle, eine Erleichterung für Menschen mit Behinderung enthält. Bisher mussten Menschen mit Behinderungen separat einen Parkausweis und einen Behindertenpass beantragen. Nun wird der Parkausweis beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen beantragt und als Anlage zum Behindertenpass ausgestellt.

Auch für Hebammen gibt es eine Verbesserung. Künftig dürfen sie, wenn sie zur Geburtshilfe gerufen werden, so wie Ärztinnen und Ärzte im Dienst ihr Auto auch im Halte- und Parkverbot abstellen, erläuterte die Verkehrsministerin. (Schluss) mis/sn

