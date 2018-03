Wandverschönerung mit neuer Vitra-App (BILD)

Birsfelden (ots) - Mit einer neuen iPhone-App erleichtert Vitra seinen Kunden den Kauf und die Installation der Regalflächen "Corniches" (Design: Ronan & Erwan Bouroullec). Noch vor dem Händlerbesuch lässt sich mit der Kamera des Mobiltelefons prüfen, welche Farbe am besten zur Wohnungseinrichtung passt oder welche Corniches-Grössen die richtigen sind. Ohne Löcher in die Wand bohren zu müssen, können die Kunden herausfinden, wie die Regalelemente am besten arrangiert werden. Auch Accessoires lassen sich virtuell auf den Ablageflächen platzieren. Anschliessend kann die App eine Einkaufsliste generieren und den Vitra-Händler in der Nähe ausfindig machen.

Bildmaterial unter: http://www.presseportal.ch/de/pm/100053482

Corniches sind aus dem Bedarf nach kleinen Ablagemöglichkeiten entstanden: "So wie wir unsere Sachen an einen Felsvorsprung hängen, ehe wir ins Wasser springen, brauchen wir auch im Alltag kleine Möglichkeiten, etwas zu verstauen", erläutert der Designer Ronan Bouroullec die Idee von Corniches. So sind diese weder normale Regale noch schlichte horizontale Flächen, sondern individuelle, einzelne Vorsprünge in den Umgebungen, die wir selbst kreieren. Sei es als Schlüsselbrett neben der Haustür, als Möglichkeit, im Badezimmer alles schnell zur Hand zu haben, zum Präsentieren einer kleinen Sammlung von Objekten oder als grosse Wandinstallation: Corniches sind eine neue Möglichkeit für die Gestaltung und Nutzung unserer Wände im Wohnraum. Corniches sind aus hochwertigem und strapazierfähigem Kunststoff in unterschiedlichen Formen, Grössen und Farben erhältlich.

Viele Kombinationsmöglichkeiten

Die innovativen Entwürfe der französischen Brüder Ronan und Erwan Bouroullec drehen sich immer um Flexibilität und Leichtigkeit, was auch in der neuen Vitra-App erlebbar ist. Die praktischen Ablageflächen in verschiedenen Farbvarianten können virtuell angeordnet und nach Belieben mit Accessoires bestückt werden, wahlweise auf einem Foto der eigenen Wand oder einer vorhandenen Wohnsituation in der App - dem Ausprobieren sind keine Grenzen gesetzt. Die Lieblingskombination kann anschliessend über Facebook und Twitter geteilt oder per Email versendet werden. Auch ein Versand einer Einkaufsliste an einen Händler in der Nähe ist möglich. Die App ist kostenlos über www.vitra.com/public/corniches-app oder direkt im App-Store erhältlich.

